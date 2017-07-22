ASUS представила 32-дюйм UHD-монитор ProArt Display PA32UCX-PK класса DisplayHDR 1000
22 июня 2020, 10:05
ASUS представила модель профессионального 32-дюймового монитора ProArt Display PA32UCX-PK с разрешением 4K UHD и поддержкой внеосной оптимизации цветовой контрастности. Модель сертифицирована по высшему открытому стандарту DisplayHDR 1000. Она разработана специально для профессионалов, работающих с HDR-контентом.
Главной отличительной особенностью нового изделия называют поддержку фирменной функции внеосной оптимизации контрастности (ASUS Off-Axis Contrast Optimization). Это новая технология ASUS, впервые анонсированная в апреле 2020 года. Она позволяет добиться высокой точности цветопередачи при просмотре даже на очень больших углах, что отражает не только возможность использования таких мониторов для совместной работы, но и для оснащения профессиональных многодисплейных рабочих мест, где предъявляются высокие требования к точности цветовой гаммы для оператора.
По данным разработчика, благодаря применению технологии ASUS Off-Axis Contrast Optimization, удается на 80% снизить гало-эффекты, вызывающие когнитивное искажение восприятия картинки, т.е. меняющее общее восприятие изображения на экране в зависимости от частных особенностей. Отмечается практически 7-кратное увеличение контрастности в местах неконтрастных тонов при просмотре на больших углах.
Основу нового дисплея составляет IPS-панель с поддержкой 1152 зон с локальной диммирующей мини-LED подсветкой, что создает эффект локального выравнивания цветовой вариации. Максимальный уровень яркости - 1200 нит. Коэффициент контрастности для модели ProArt Display PA32UCX-PK составляет 1 000 000:1.
Новая модель сертифицирована по высшему открытому стандарту DisplayHDR 1000, установленному отраслевой организацией Video Electronics Standards Association. Он предусматривает прохождение трех максимальных тестов на оценку яркости, цветового охвата BT.709 и DCI-P3, измерения контрастности, времени отклика HDR и, наконец, оценки на изменчивость яркости подсветки.
Сертификация DisplayHDR 1000 гарантирует минимальную 10-битную кодировку, максимальную яркость 1000 нит, 0,5 нит на черных уровнях, минимум 90% покрытия DCI-P3 и 99% sRGB. Для профессиональной работы подходят два уровня - DisplayHDR 600 и DisplayHDR 1000, но, безусловно, лучшим вариантом является именно уровень DisplayHDR 1000. Раньше таким достижением могли похвастаться только мониторы Philips. Теперь мониторы ASUS также стали полноправными участниками сообщества профессиональных мониторов высшего качества.
Дисплей ProArt Display PA32UCX-PK удовлетворяет также требованиям сертификации на Dolby Vision, HDR-10 и HLG.
Другие параметры цветопередачи для нового монитора: ΔE < 1, 99% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB и 100% sRGB/Rec
Доступны входы: Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0.
Компания не раскрыла цены.
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