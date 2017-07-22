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Анонс OPPO A11k: отличный смартфон стоимостью $118

22 июня 2020, 11:55


OPPO ранее представил смартфон среднего уровня OPPO A12, а сегодня настала очередь другого доступного гаджета OPPO A11k. Этот аппарат оснащен 6,22-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей и соотношением сторон 19:9. Соотношение экрана к корпусу составляет 89 процентов.

Анонс OPPO A11k


Под капотом устройства чипсет Helio P35 в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы ColorOS 6.1 UI на базе Android 9 Pie.




OPPO A11k оснащен двойной основной камерой, которая представлена 13-мегапиксельным и 2-мегапиксельным сенсорами. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 5 мегапикселей. Также новинка имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, что уже давно стало стандартом даже на бюджетных телефонах.

Смартфон доступен в продаже в двух расцветках - серебристой и синей. Цена устройства $118 (8200 руб.). В целом же гаджет выглядит вполне приятно и за скромную сумму в чуть более сто долларов станет отличным вариантом с базовым набором функций, необходимых пользователю.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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