Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG
22 июня 2020, 12:45
Huawei и Xiaomi готовятся дать старт производству двух своих флагманов - новому Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha. Вокруг этих гаджетов в последнее время ходит множество слухов и в последнем из них говорится, что обе компании уже разместили заказы на поставку ультратонких стеклянных панелей UTG. Такими панелями оснащают дисплеи складных смартфонов, например, Samsung Galaxy Z Flip.
UTG является улучшенной версией полиимидной пленки, которая первоначально использовалась в первом поколении складных телефонов, таких как Galaxy Fold и Mate X. Таким образом, это более прочная и более гибкая тонкая панель.
На данный момент Xiaomi еще не запустила коммерческую версию Mi MIX Alpha, но все слухи и утечки говорят о скором выходе устройства. Скорее всего, этот флагман будет работать от чипсета Snapdragon 865 и получит сразу 16 ГБ оперативной памяти на борту. Устройство, как говорят, уже находится на стадии производства.
Что касается новой серии Mate X, то известно, что Huawei еще в апреле запатентовала новый гаджет этой серии. В развернутом состоянии он будет достигать размеров планшета, а изгибаться будет внутрь. На изображениях в патенте нет камеры селфи, а вот основная камера на задней панели устройства существенно отличается от предыдущих моделей серии. Смартфон будет иметь квадро-камеру с зум-объективом. Датчики камеры расположены рядом со вторым дисплеем, предназначенным для уведомлений.
Точные даты выхода будущих флагманов неизвестны, но скорее всего они будут представлены в конце третьего квартала текущего года.
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