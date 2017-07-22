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Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG

22 июня 2020, 12:45


Huawei и Xiaomi готовятся дать старт производству двух своих флагманов - новому Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha. Вокруг этих гаджетов в последнее время ходит множество слухов и в последнем из них говорится, что обе компании уже разместили заказы на поставку ультратонких стеклянных панелей UTG. Такими панелями оснащают дисплеи складных смартфонов, например, Samsung Galaxy Z Flip.

Huawei Mate X


UTG является улучшенной версией полиимидной пленки, которая первоначально использовалась в первом поколении складных телефонов, таких как Galaxy Fold и Mate X. Таким образом, это более прочная и более гибкая тонкая панель.




На данный момент Xiaomi еще не запустила коммерческую версию Mi MIX Alpha, но все слухи и утечки говорят о скором выходе устройства. Скорее всего, этот флагман будет работать от чипсета Snapdragon 865 и получит сразу 16 ГБ оперативной памяти на борту. Устройство, как говорят, уже находится на стадии производства.

Xiaomi Mi MIX Alpha


Что касается новой серии Mate X, то известно, что Huawei еще в апреле запатентовала новый гаджет этой серии. В развернутом состоянии он будет достигать размеров планшета, а изгибаться будет внутрь. На изображениях в патенте нет камеры селфи, а вот основная камера на задней панели устройства существенно отличается от предыдущих моделей серии. Смартфон будет иметь квадро-камеру с зум-объективом. Датчики камеры расположены рядом со вторым дисплеем, предназначенным для уведомлений.

Точные даты выхода будущих флагманов неизвестны, но скорее всего они будут представлены в конце третьего квартала текущего года.




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