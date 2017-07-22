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ELSA представила две мощных видеокарты

22 июня 2020, 13:20




Компания ELSA сегодня анонсировала две новые видеокарты, получившие название GeForce RTX 2070 Super ERAZOR X и Super S. A. C. Обе модели отличаются наличием двух вентиляторов на борту и специальных задних пластин.

ELSA представила две мощных видеокарты


Если говорить о каждой новинке в отдельности, то стоит отметить, что ELSA GeForce RTX 2070 Super ERAZOR X имеет тактовую частоту 1815 МГц и оснащена четырьмя специальными тепловыми трубками диаметром 8 миллиметров, а также двумя вентиляторами SAC 3 диаметром 90 миллиметров. На задней стороне видеокарта оснащена панелью с логотипом ESSAY. Новинка имеет габариты 267 x 114 x 50 миллиметров. Цена ELSA GeForce RTX 2070 Super ERAZOR X - $760 (52 000 руб.).

ELSA представила две мощных видеокарты


В свою очередь ELSA GeForce RTX 2070 Super S.A.C - это более дешевый вариант с тактовой частотой 1770 МГц, четырьмя тепловыми трубами диаметром 6 мм, охлаждаемыми двойными 90-миллиметровыми вентиляторами SAC 2. Карта поставляется с простой задней панелью и имеет размеры 271 х 115 х 42 миллиметра. Ее появления можно ожидать в конце июня по цене в $670 (46 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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