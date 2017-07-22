Motorola планирует сделать еще один заход на рынок складных смартфонов со своими Motorola Razr 2, и сделать это компания планировала уже в этом году, но, похоже, этим планам не суждено сбыться. По данным, генерального директора Display Supply Chain Consultants Росса Янга, компании придется отложить выход смартфона на 2021 год.
Основная причина задержки Motorola Razr 2 связана с продолжающейся пандемией коронавируса. По словам Росса Янга, COVID-19 был препятствием в планах Motorola и заставил компанию перенести дату выхода смартфона, которая была намечена на ближайшее время. Теперь смартфон можно ожидать лишь в 2021 году.
При этом, точная дата выхода устройства аналитиком не обозначается, но Янг прогнозирует презентацию смартфона в начале будущего года. К сожалению, такой исход больно ударит по бизнесу Motorola, поскольку вполне вероятно, что конкуренты к тому времени представят свои новинки. Например, один из лидеров рынка Samsung уже в августе планирует представить Samsung Galaxy Fold 2 вместе с Galaxy Z Flip 5G. Еще один пункт не в пользу Motorola - это то, что будущий Razr 2, по данным Янга, не будет оснащен ультратонким стеклом UTG, а вместо этого будет использовать слой пластика.
Также ожидается, что второе поколение складного телефона будет иметь более крупный дисплей и чипсет Snapdragon 765G под капотом. Улучшения должны коснуться оперативной памяти и ряда других параметров. Например, смартфон должен будет поддерживать мощную беспроводную зарядку.
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