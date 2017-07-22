Epic Games убрала полицию из Fortine в поддержку движения Black Lives Matter
22 июня 2020, 14:05
Нынешний год больно ударил по людским головам не только эпидемией коронавируса, но и явными сдвигами в сознании некоторых умов на почве расизма. Особенно это коснулось разработчиков игр. Так, компания Epic Games решила убрать из многопользовательской игры Fortine все полицейские машины. Это произошло вместе с последним обновлением шутера. Судя по всему, это было сделано, как мера поддержки протестного движения Black Lives Matter, позиционирующего, как борьба с полицейским произволом.
Об исчезновении полиции в игре сообщили геймеры, которым эта ситуация не показалась забавной. В целом, вообще непонятно, зачем с помощью игр обозначать свою политическую позицию и почему от этого должны страдать геймеры. Что примечательно, Epic Games не первая компания, которая решила поддержать протесты через игры. Ранее приостанавливалась работа серверов GTA Online и Red Dead Online в поддержку движения Black Lives Matter.
При этом крупные игровые студии сейчас оказались в достаточно сложном положении, учитывая тот факт, что их бизнес зависит от игроков. Те же, в свою очередь, поделились на несколько лагерей. Поэтому, компаниям приходится как то лавировать меж двух огней, стараясь не принимать явно чью-то сторону. Именно с этим связаны столь странные, на первый взгляд, телодвижения крупных игровых студий. Epic Games может быть в аналогичном трудном положении - у нее есть много игроков и доходов, которые можно потерять, если компания вызовет шум, независимо от того, какую сторону она принимает.
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