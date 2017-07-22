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Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

22 июня 2020, 15:00


Samsung в последнее время все чаще сталкивается с массовыми жалобами пользователей на отвратительную работу некоторых своих продуктов. Теперь очередь дошла до пользователей проигрываетелей Samsung Blu-ray, которые также обрушили шквал жалоб на работу продукции южнокорейского гиганта. Некоторые пользователи отмечают, что плееры Samsung бесконечно долго грузятся при включении, а другие слышат странные жужжащие звуки без видимой на то причины.

Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung


Как сообщается, blu-ray плееры от Samsung перестали функционировать должным образом с пятницы прошлой недели. Помимо бесконечного цикла загрузки, несколько устройств вообще перестали отвечать на любые нажатия кнопок или команды. Кроме того, жужжащий шум похож на то, будто проигрыватели Blu-ray, пытаются прочитать диск, несмотря на то, что пользователи не вставляют его в плеер.




Это может свидетельствовать о врожденном аппаратном недостатке. В то же время, проблемы, с которыми сталкиваются продукты Samsung, не ограничиваются какой-либо конкретной моделью проигрывателя Blu-ray, что может предполагать, что это, вероятно, связано с проблемами программного обеспечения. Тем не менее, бренды обычно не выкатывают обновление встроенного ПО, которое является общим для нескольких различных моделей и составов.

На данный момент даже сотрудники службы поддержки от Samsung не имеют ни малейшего представления о том, в чем на самом деле заключается проблема. Было сделано официальное заявление о начале расследования по данному вопросу. ZDNet утверждает, что проблема может быть связана с истекшим сертификатом SSL, который в основном используется проигрывателями Blu-ray для подключения к серверам Samsung. Хотя, это еще предстоит подтвердить.



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