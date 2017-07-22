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В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

22 июня 2020, 17:18


Redmi является одной из самых продаваемых серий смартфонов во всем мире. Серия Redmi 8 впервые дебютировала в сентябре 2019 года с запуском Redmi 8A, за которым позже последовали Redmi 8, Redmi 8A Dual и Redmi 8A Pro. Теперь, когда бренд собирается представить Redmi 9 в Китае, компания раскрыла цифры продаж предыдущей серии. Как оказалось, в мире было продано более 19 миллионов Redmi 8.

В мире было продано более 19 миллионов единиц Redmi 8


С момента своего создания серия смартфонов Xiaomi Redmi была популярна из-за их доступной цены, а также лучших спецификаций по сравнению с устройствами от других компаний. Но это начало меняться, поскольку конкуренты начали выпускать идентичные телефоны, а иногда даже лучшие модели. С другой стороны, серия смартфонов Redmi стала достаточно большой, чтобы ее можно было превратить в отдельный бренд.




Несмотря на конкуренцию, Redmi удалось отгрузить более 19 миллионов единиц телефонов серии Redmi 8 по всему миру, что действительно является достижением. Однако, сможет ли Redmi 9 повторить успех предшественника, учитывая что мир находится в кризисе из-за эпидемии коронавируса.

При этом вполне возможно, что кризис сыграет Redmi на руку, ведь именно в такие моменты потенциальные покупатели стараются сэкономить, а значит предпочитают разумное соотношение цена-качество, что как нельзя кстати подходит к смартфонам Redmi. Redmi 9, преемник Redmi 8, был недавно запущен в Юго-Восточной Азии и Европе. На очереди очень крупные рынки - Китай и Индия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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