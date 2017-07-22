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TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

22 июня 2020, 21:09


По сообщениям из Тайваня, компания TSMC начала подготовку к началу серийного производства флагманского чипсета следующего поколения Qualcomm Snapdragon 875. Официального анонса от производителя пока нет, и по слухам TSMC планирует сделать анонс только в конце года.

По мнению большинства экспертов, когда в начале 2021 года новый чипсет Snapdragon 875, когда он выйдет уже в составе новых смартфонов премиум-класса, будет по праву называться самым мощным мобильным чипсетом на рынке.

Главное очевидное преимущество нового продукта - это технология производства Snapdragon 875. Чипсет будет производиться на оборудовании по технологическим нормам 5 нм - самым передовым, на которые способно сейчас серийное производство. Благодаря переходу на новый нормы, будет обеспечена значительная экономия потребления энергии, появится возможность работы на более высоких тактовых частотах, значительно возрастет количество транзисторов, размещенных на подложке. По этим характеристикам новый чипсет качественно превосходит всех своих предшественников.

TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года


В отличие от Snapdragon 865, новый 875-чип будет оснащен встроенным модемом на базе микросхемы X60 - она поддерживает сети 5G. Эта же микросхема будет устанавливаться в новые модели iPhone 12.




Архитектура чипсета Qualcomm Snapdragon 875будет отвечать уже привычной формуле «1+3+4»: одно высокопроизводительное процессорное ядро для разгонного режима + три процссорных ядра для базового режима работы + четыре процессорных ядра для работы на экономных режимах.

На этот раз производительным Prime-ядром может стать мощный процессор Cortex-X1. На предыдущих чипсетах Snapdragon устанавливался процессор Cortex-A7x, который работает тоже с выосокой производительностью, но при этом это делается на «разогнанной» тактовой частоте, а не базовой. Поэтому благодаря выбору Cortex-X1 будет обеспечена более высокая производительность на пиковых режимах. По сравнению с нынешним Cortex-A77 ожидают, что прирост производительности составит 30%.

TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года


Три больших ядра для создания базовой производительности процессора, скорее всего, будут работать на Cortex-A78: это позволит поднять производительность в этом режиме выполнения операций на 20%, чем у Cortex-A77, обеспечив заодно снижение потребление энергии на 50%.

В качестве GPU, по слухам, будет устанавливаться Adreno 660. Это означает, что будет использоваться та же базовая архитектура графических вычислений, что и в Snapdragon 650. Однако многие надеются, что в Qualcomm добавят улучшения, которые поднимут графические расчеты на новый уровень, как минимум, обеспечив прирост производительности.

TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года


Что касается производителя - тайваньской компании TSMC, то в настоящее время он выполняет заказы для самых разных вендоров. Помимо заказа на выпуск процессоров Qualcomm, TSMC будет выпускать также новые высокопроизводительные графические процессоры для AMD и 5-нм чипсеты A14 для Apple. Это поможет TSMC накопить серьезную экспертизу в передовой 5-нм технологии, а выгоду от этого получат все заказчики.



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