Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing
23 июня 2020, 08:10
Тайваньская компания Raijintek, активно развивающая глобальные продажи, в том числе на территории России, представила мощный воздушный кулер для видеокарт - модель MORPHEUS 8057 для новейших видеокарт AMD Navi и Nvidia Turing.
Кулер состоит из гигантского алюминиевого радиатора с неимоверным количеством ребер охлаждения. Их охлаждение осуществляется с помощью пары 120-мм вентиляторов (вентиляторы не входит в комплект). Основанием радиаторов служит большая, доведенная до зеркального состояния медная пластина, внутри которой проложены двенадцать тепловых трубок толщиной 6 мм, по шесть на каждую сторону. Они отводят тепло на ребра основной системы охлаждения.
Вендор подсчитал количество ребер основной системы охлаждения, обеспечивающей максимальное рассеивание: их 112 штук. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют керамическое покрытие, видимо, обеспечивающее необходимую прочность и сохранение формы при нагреве. Это позволяет быстро рассчитать мощность отдачи тепла, что показывает внимание вендора к важности оценки качества и характеристик своего изделия.
К сожалению, дизайн Morpheus 8057 не позволяет охлаждать чипы памяти видеокарты или подсистему питания. Однако Raijintek поставляет три медных и восемь алюминиевых радиаторов для чипов памяти. Raijintek предлагает восемь зажимов для вентиляторов, четыре для вентиляторов толщиной 25 мм и четыре для вентиляторов толщиной 13 мм. Имеются также термопрокладки, фиксаторы и немного термопасты.
MORPHEUS 8057 красив с эстетической точки зрения. Во многом это достигается благодаря красивому черному покрытию, которое должно сочетаться с большинством сборок ПК. По оценкам вендора, конструкция кулера позволяет эффективно охлаждать видеокарты мощностью до 360 Вт.
Список поддерживаемых видеокарт очень широк. MORPHEUS 8057 совместим с AMD Navi 10 (серии RX 5700 и RX 5600) и их соответствующими вариантами XT. Список поддерживаемых видеокарт NVIDIA немного шире - GeForce RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, RTX 2080 Ti, а также варианты Super для первых трех моделей.
Радиатор MORPHEUS 8057 имеет размеры 254х100х44 мм (ШхВхВ). Вес составляет 515 г. без установленных вентиляторов.
Компания не раскрыла цены.
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