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Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

23 июня 2020, 08:10


Тайваньская компания Raijintek, активно развивающая глобальные продажи, в том числе на территории России, представила мощный воздушный кулер для видеокарт - модель MORPHEUS 8057 для новейших видеокарт AMD Navi и Nvidia Turing.

Raijintek выпустил гигантский, эстетически красивый кулер MORPHEUS 8057 для графических карт AMD Navi и NVIDIA Turing


Кулер состоит из гигантского алюминиевого радиатора с неимоверным количеством ребер охлаждения. Их охлаждение осуществляется с помощью пары 120-мм вентиляторов (вентиляторы не входит в комплект). Основанием радиаторов служит большая, доведенная до зеркального состояния медная пластина, внутри которой проложены двенадцать тепловых трубок толщиной 6 мм, по шесть на каждую сторону. Они отводят тепло на ребра основной системы охлаждения.




Вендор подсчитал количество ребер основной системы охлаждения, обеспечивающей максимальное рассеивание: их 112 штук. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют керамическое покрытие, видимо, обеспечивающее необходимую прочность и сохранение формы при нагреве. Это позволяет быстро рассчитать мощность отдачи тепла, что показывает внимание вендора к важности оценки качества и характеристик своего изделия.

Raijintek выпустил гигантский, эстетически красивый кулер MORPHEUS 8057 для графических карт AMD Navi и NVIDIA Turing


К сожалению, дизайн Morpheus 8057 не позволяет охлаждать чипы памяти видеокарты или подсистему питания. Однако Raijintek поставляет три медных и восемь алюминиевых радиаторов для чипов памяти. Raijintek предлагает восемь зажимов для вентиляторов, четыре для вентиляторов толщиной 25 мм и четыре для вентиляторов толщиной 13 мм. Имеются также термопрокладки, фиксаторы и немного термопасты.

MORPHEUS 8057 красив с эстетической точки зрения. Во многом это достигается благодаря красивому черному покрытию, которое должно сочетаться с большинством сборок ПК. По оценкам вендора, конструкция кулера позволяет эффективно охлаждать видеокарты мощностью до 360 Вт.

Raijintek выпустил гигантский, эстетически красивый кулер MORPHEUS 8057 для графических карт AMD Navi и NVIDIA Turing


Список поддерживаемых видеокарт очень широк. MORPHEUS 8057 совместим с AMD Navi 10 (серии RX 5700 и RX 5600) и их соответствующими вариантами XT. Список поддерживаемых видеокарт NVIDIA немного шире - GeForce RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, RTX 2080 Ti, а также варианты Super для первых трех моделей.

Радиатор MORPHEUS 8057 имеет размеры 254х100х44 мм (ШхВхВ). Вес составляет 515 г. без установленных вентиляторов.

Raijintek выпустил гигантский, эстетически красивый кулер MORPHEUS 8057 для графических карт AMD Navi и NVIDIA Turing


Компания не раскрыла цены.

Raijintek выпустил гигантский, эстетически красивый кулер MORPHEUS 8057 для графических карт AMD Navi и NVIDIA Turing




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