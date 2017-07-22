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WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

23 июня 2020, 09:34


Вчера вечером Apple провела свое первое большое онлайн-мероприятие в этом году - ежегодную конференцию для разработчиков WorldWide Developer Conference (WWDC). Традиционно Apple демонстрирует там свои крупные программные обновления для всех устройств, входящих в популярную экосистему Apple - iPhone, iPad, MacBook и Watch. Как правило, Apple не проводит в рамках WWDC запуска каких-то новых аппаратных направлений или крупных аппаратных продуктов. Но, как известно, большинство всегда ждут от Apple сюрприза.

Главным сюрпризом, который вчера произошел, стал отказ Apple от использования процессоров Intel с переходом на собственные процессоры Apple для настольных систем. Новый тренд или просто рост конкуренции? Отрасль ищет ответы на этот вопрос.

WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?


Исторический день для Apple и Intel?

Сказать, что это стало полной неожиданностью нельзя: THG.ru неоднократно писал об активных слухах, которые распространялись накануне WWDC с этим прогнозом. Но теперь, в ходе проведения WWDC, Apple официально объявила, что для некоторых устройств Mac компания переходит на использование «собственного кремния» на базе ARM. Тим Кук назвал это «историческим днем» для серии Mac. Интересно, для Intel - это также исторический день?




Это очень серьезный шаг: для отказа от чипсета Intel и использования своих собственных чипов необходимо иметь не только развитую экспертизу, но и отличное видение будущего. Если им не обладать, то конкуренты быстро воспользуются этим «подарком». Intel непременно будет помогать им в этом.

Трудности перехода - ради чего?

Переход на новый кремний - это большая «нагрузка» для macOS, потому что Apple потребуется серьезно продумать, как будет осуществляться переход прежних, популярных приложений на новую аппаратную основу.

Зачем Apple сделала это? Это - очевидно. Apple планирует создать единую, сквозную экосистему приложений - для macOS, iOS и iPadOS. Единый опыт позволит легко переносить и совместно применять все оборудование, выпускаемое Apple.

Примечательно, что Apple не переходит исключительно на новые процессоры ARM Apple. По крайней мере, это пока не объявлено. Компания выпустит свое первое устройство Mac с собственным чипом в конце этого года. Apple также заявила, что будет продолжать работать и над новыми устройствами на базе процессоров Intel.

WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?


Преимущество или новый путь?

Получит ли Apple преимущество от отказа от использования процессоров Intel в пользу своего собственного чипа на платформе ARM? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать о развитии направления мобильных устройств Apple.

Компания Apple использует сейчас самые передовые 5-нм технологии, опережая Intel фактически на «два шага» - в стиле Intel, где любят называть свою стратегию «Тик-так». Apple значительно обошла Intel по мощности и эффективности чипа. Переход на упрощенный набор команд ARM поможет Apple и дальше наращивать опережающими темпами производительность, обеспечивая гораздо более длительное время автономной работы по сравнению с тем, что доступно в настоящее время и чем располагает Intel.

Но у Intel есть свой козырь - компания активно развивает «интеллектуальные» составляющие процессора, т.е. расширенные возможности аппаратной поддержки для искусственного интеллекта и машинного обучения.

Имеем разное видение будущего: Intel видит свой путь в развитии «интеллекта» процессора, Apple - в наращивании его производительности и эффективности.

Какой путь правильный, и в какую сторону пойдут пользователи, сможет ответить только время.

Влияние на отрасль

Apple также подтвердила, что ее собственные приложения будут обновлены и смогут поддерживать собственный чипсет с новой MacOS Big Sur. Помимо Apple работу по обновлению своих собственных приложений для нового процессора уже запустили такие компании как Microsoft и Adobe. В частности, уже объявлено о готовящемся выпуске адаптированных версий Office 365 и Creative Cloud.

Недавно анонсированная macOS Big Sur поставляется с новой версией Rosetta, которая будет автоматически переводить существующие приложения во время установки. Это гарантирует, что они будут работать без проблем, даже если разработчики не обновили полностью свои приложения.

WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?


Чтобы упростить разработку, Apple также запустила программу «Быстрый старт». Он предлагает документацию и пример кода, чтобы помочь разработчикам осуществить переход. Разработчики также могут приобрести «Developer Transition Kit», который будет поставляться с Mac Mini, работающим на чипе Apple A12Z, наряду с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD.

Можно отметить, что Apple - не единственная компания, которая планирует перейти на ARM. Microsoft уже много лет экспериментирует с набором команд ARM. Microsoft выпустила операционную систему Windows R, предназначенную для аппаратного обеспечения на базе ARM. Теперь компания предлагает Windows 10 для ARM и работает с Qualcomm над интеграцией Windows 10 в Surface Pro X на базе процессора SQ1.

Что будет дальше?



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