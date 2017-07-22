РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

23 июня 2020, 10:00


OPPO сегодня представила очередной смартфон среднего уровня OPPO Reno3 A. Новинка имеет размеры 160,9 x 74,1 x 8,2 мм и весит около 175 грамм. Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и соотношением сторон 20:9. Соотношение экрана к корпусу составляет 89,9 процента. Дисплей имеет защиту Gorilla Glass 5.

Анонс OPPO Reno3 A


Основная камера OPPO Reno3 A представлена четырьмя сенсорами - это 48-мегапиксельный датчик, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки и датчик глубины на 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей.




Под капотом чипсет Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту также сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD, слот для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C и 3,5 мм аудио разъем. И самое интересно, что OPPO Reno3 A - это пылезащищенный и влагостойкий смартфон, имеющий степень защиты IP68.

Цена смартфона - $372 (25 000 руб.). Он появится в продаже с 25 июня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8
  • Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год
  • Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG
  • Анонс OPPO A11k: отличный смартфон стоимостью $118
  • Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35

    • следующая новость
    Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

    предыдущая новость
    WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2020

    Слухи: Apple представит AirPods 3 во второй половине 2021 года

    HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

    Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

    Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

    Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

    Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

    WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

    Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

    22 июня, 2020

    TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

    В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

    NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

    Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

    Epic Games убрала полицию из Fortine в поддержку движения Black Lives Matter

    Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год

    ELSA представила две мощных видеокарты

    Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG

    Анонс OPPO A11k: отличный смартфон стоимостью $118

    ASUS представила 32-дюйм UHD-монитор ProArt Display PA32UCX-PK класса DisplayHDR 1000

    TSMC запустит массовое производство 5-нм чипов Apple A14 для iPhone 12 в конце июня

    ССЫЛКИ