Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли
23 июня 2020, 10:00
OPPO сегодня представила очередной смартфон среднего уровня OPPO Reno3 A. Новинка имеет размеры 160,9 x 74,1 x 8,2 мм и весит около 175 грамм. Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 и соотношением сторон 20:9. Соотношение экрана к корпусу составляет 89,9 процента. Дисплей имеет защиту Gorilla Glass 5.
Основная камера OPPO Reno3 A представлена четырьмя сенсорами - это 48-мегапиксельный датчик, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки и датчик глубины на 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей.
Под капотом чипсет Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту также сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD, слот для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C и 3,5 мм аудио разъем. И самое интересно, что OPPO Reno3 A - это пылезащищенный и влагостойкий смартфон, имеющий степень защиты IP68.
Цена смартфона - $372 (25 000 руб.). Он появится в продаже с 25 июня.
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