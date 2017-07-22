В мире уже долгие годы идут споры о влиянии видеоигр на неокрепшие детские умы, и зачастую в этих спорах побеждает точка зрения противоборствующей видеоиграм стороны. Однако, есть и обнадеживающие новости. На днях Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - государственный орган в США, который определяет список официально одобренных лекарств - рекомендовало игру EndeavorRx в качестве лекарственного средства при синдроме дефицита внимания и гиперактивности.
EndeavorRx - это игра, разработанная компанией Akili Interactive специально для iPhone и iPad. Она относится к типу аркадных игр, где игроку нужно постоянно двигаться вперед, попутно собирая различные предметы. Но ее главная особенность в том, что игра построена на технологии Akili Selective Stimulus Management, которая воздействует на те системы человеческого мозга, которые отвечают за внимание. Кроме того, специальные алгоритмы позволяют настроить игру под каждого отдельного пациента.
Основная же цель игры EndeavorRx - это помощь детям, у которых обнаружен синдром дефицита внимания. Игра уже прошла множество клинических испытаний и была протестирован на шести сотнях детей. Результаты впечатляют - треть испытуемых показала заметный прогресс в борьбе с недугом после прохождения курса, включающего в себя 25 минут игры пять дней неделю на протяжении месяца.
В ходе исследования выявили и ряд побочных эффектов, стандартных для обычных лекарств - такие как раздражение или головная боль. В общем, пока все не так однозначно, но сам факт того, что EndeavorRx получила рекомендации от FDA делает ее первой видеоигрой рекомендованной для лечения. Игра пока не вышла в свет, но это вопрос времени.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".