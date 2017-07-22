Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником
23 июня 2020, 11:35
Xiaomi представила новые умные часы для детей - Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G. Новинка поддерживает 4G, что, собственно, и обозначено в названии модели, а также имеет класс защиты от влаги IPX7. Смарт-часы поддерживают работу голосового помощника XiaoAI и оснащены улучшенной поддержкой позиционирования по-сравнению с предыдущей моделью.
Устройство имеет 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей и 2-мегапиксельную камеру на передней панели, благодаря которой можно совершать видеозвонки. Как уже упоминалось выше, на борту есть голосовой помощник, с помощью которого можно узнать погоду, найти необходимую информацию, а также музыку и многое другое.
Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G оснащены индивидуальной версией приложения QQ Chat, которая имеет поддержку группового чата, а также голосовых вызовов. Для функции оплаты родители могут установить лимиты, а также проверить запись о расходах. В дополнение ко всем этим функциям, на борту модели есть ряд режимов, связанных с фитнесом, например, подсчет шагов.
Детские часы Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G стоят $56 (3800 руб.), что очень немного по сравнению с некоторыми другими моделями детских часов от Xiaomi.
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