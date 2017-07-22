DeepCool представила новый уникальный корпусный вентилятор MF120 GT, оснащенный 20 адресуемыми RGB-светодиодами поперек X-образной рамы, которые просвечивают сквозь полупрозрачные лопасти вентилятора, создавая отличный внешний вид с обеих сторон.
Настройка цветов легко осуществляется с помощью прямого управления через поддерживаемое программное обеспечение RGB от популярных брендов материнских плат и через Razer Chroma.
Входящий в комплект контроллер RGB предлагает быструю альтернативу для выбора различных цветовых профилей в соответствии с любой темой сборки. Разработанный для работы так же хорошо, как он выглядит, MF120 GT обеспечивает отличную производительность охлаждения и ШИМ-контроль для сбалансированного теплового и шумового уровней.
MF120 GT доступен в виде пакета 3-в-1 с другими аксессуарами в коробке, включая 4-портовый концентратор ШИМ-вентилятора и 6-портовый концентратор RGB для дополнительной гибкости и совместимости с вашей сборкой.
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