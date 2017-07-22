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TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

23 июня 2020, 13:25




TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили свою совместную работу - два твердотельных накопителя T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance M. 2 и T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB Gaming (5 в). Сертифицированный и тщательно протестированный TUF Gaming Alliance, внешний дизайн наследует оригинальные элементы рисунка и добавляет логотип камуфляжа TUF Gaming, чтобы продемонстрировать игровые цвета в военной стилистике. Он может быть синхронизирован с программным обеспечением управления подсветкой материнской платы ASUS AURA SYNC.

TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров


Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance - это первый твердотельный накопитель M.2, сертифицированный ASUS TUF Gaming Alliance. Благодаря запатентованным охлаждающим ребрам TEAMGROUP T-FORCE, высокоскоростному интерфейсу PCIe Gen 3 x4 и протоколу NVMe 1.3 скорость последовательного чтения/записи составляет до 3400/3000 МБ/с, а скорость случайного чтения/записи - до 180K / 160K IOPS. Новинка поддерживает различные механизмы управления, такие как функция сбора мусора, технология выравнивания износа и функция ECC (коррекция ошибок), которые могут повысить эффективность и надежность передачи данных, а также продлить срок службы SSD.

TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров


После предыдущего запуска T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB SSD 12 V, чтобы удовлетворить различные потребности геймеров, TEAMGROUP вновь объединилась с ASUS TUF GAMING для запуска твердотельного накопителя DELTA 2.5". Новинка использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с и чип флэш-памяти 3D NAND. Скорость чтения достигает 560 Мбайт/с, что делает его одновременно прочным и чрезвычайно мощным. Обладая максимальной емкостью 1 ТБ и толщиной всего 9,5 мм, он удовлетворяет разнообразные потребности геймеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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