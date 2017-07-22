РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

23 июня 2020, 14:00




Компания HANNspree анонсировала новую линейку портативных мониторов. Готовые к работе или игре на ходу, новые супертонкие и легкие 15,6-дюймовые модели нуждаются всего в одном кабеле, чтобы трансформироваться в 2-экранный дисплей.

HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов


Если говорить о каждой модели отдельно, то стоит отметить, что HANNspree HL161CGB имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Новинка имеет угол обзора равный 170 градусам и максимальную яркость 250 нит. Монитор оснащен защитным стеклом, стереодинамиками и разъемом для наушников, а также входами Mini HDMI и USB 3.1 Type-C. Цена модели - $250 (17 000 руб.).

HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов


Другая модель - это HANNspree HT161CGB с таким же 15,6-дюймовым дисплеем и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Здесь аналогичный угол обзора и остальные характеристики. Единственно отличие модели - это наличие мультисенсорного дисплея, способного реагировать одновременно на 10 точек касания пальцем. То есть одновременно использовать монитор могут несколько человек. Он стоит чуть дороже - $310 (21 000 руб.).

HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов


Новая серия портативных мониторов HANNspree включает в себя инновационный складной смарт-корпус, который также может трансформироваться в подставку.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • ASUS представила 32-дюйм UHD-монитор ProArt Display PA32UCX-PK класса DisplayHDR 1000
  • Samsung Display переносит производство дисплейных матриц из Китая в штат Уттар-Прадеш в Индии
  • Новый монитор Philips 272B1G представлен в России
  • Xiaomi анонсировала игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
  • Анонс Voitek GFI27QXA: игровой монитор с гарантией на каждый пиксель

    • следующая новость
    Слухи: Apple представит AirPods 3 во второй половине 2021 года

    предыдущая новость
    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2020

    Слухи: Apple представит AirPods 3 во второй половине 2021 года

    HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

    Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

    Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

    Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

    Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

    WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

    Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

    22 июня, 2020

    TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

    В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

    NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

    Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

    Epic Games убрала полицию из Fortine в поддержку движения Black Lives Matter

    Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год

    ELSA представила две мощных видеокарты

    Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG

    Анонс OPPO A11k: отличный смартфон стоимостью $118

    ASUS представила 32-дюйм UHD-монитор ProArt Display PA32UCX-PK класса DisplayHDR 1000

    TSMC запустит массовое производство 5-нм чипов Apple A14 для iPhone 12 в конце июня

    ССЫЛКИ