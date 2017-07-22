Компания HANNspree анонсировала новую линейку портативных мониторов. Готовые к работе или игре на ходу, новые супертонкие и легкие 15,6-дюймовые модели нуждаются всего в одном кабеле, чтобы трансформироваться в 2-экранный дисплей.
Если говорить о каждой модели отдельно, то стоит отметить, что HANNspree HL161CGB имеет диагональ 15,6 дюйма с разрешением 1920 x 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Новинка имеет угол обзора равный 170 градусам и максимальную яркость 250 нит. Монитор оснащен защитным стеклом, стереодинамиками и разъемом для наушников, а также входами Mini HDMI и USB 3.1 Type-C. Цена модели - $250 (17 000 руб.).
Другая модель - это HANNspree HT161CGB с таким же 15,6-дюймовым дисплеем и разрешением 1920 x 1080 пикселей. Здесь аналогичный угол обзора и остальные характеристики. Единственно отличие модели - это наличие мультисенсорного дисплея, способного реагировать одновременно на 10 точек касания пальцем. То есть одновременно использовать монитор могут несколько человек. Он стоит чуть дороже - $310 (21 000 руб.).
Новая серия портативных мониторов HANNspree включает в себя инновационный складной смарт-корпус, который также может трансформироваться в подставку.
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