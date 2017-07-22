Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года
23 июня 2020, 14:20
Apple, по-видимому, планирует выпустить третье поколение своих очень успешных TWS-наушников в первой половине 2021 года. По словам известного аналитика Мин-Чи Куо, AirPods 3 будут представлены в первой половине 2021 года и получат дизайн аналогичный AirPods Pro.
AirPods Pro от Apple были выпущены еще в ноябре 2019 года. Они отличаются наличием мягких и гибких силиконовых наконечников. Это был заметный отход от традиционных конструкций наушников Apple. Кроме того, компания также предложила ряд улучшений и функций, вроде активного шумоподавления, улучшенного качества звука и водонепроницаемости.
Куо также заявил, что предстоящая линейка iPhone 12 не будет поставляться в комплекте с EarPods. Этот шаг от Apple как раз направлен на рост продаж AirPods, которые и без того являются самыми продаваемыми устройствами в этой категории. Предполагается, что цена AirPods 3 будет около $200 (14 000 руб.).
Аналитик ожидает, что поставки AirPods также будут поддерживаться рекламной кампанией, которая начнется во второй половине 2020 года. Что это может повлечь за собой, в настоящее время неизвестно, но наушники могут быть предложены по сниженным ценам наряду с новой линейкой iPhone.
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