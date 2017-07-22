РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В России стартовал предзаказ на Honor 30S

23 июня 2020, 16:35


Honor объявил предзаказ на покупку нового смартфона Honor 30S в России. Этот смартфон станет настоящим подарком для тех, кто хочет иметь под боком стильное и мощное устройство.

В России стартовал предзаказ на Honor 30S


Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400x108 пикселей, способным воспроизводить 96% гаммы NTSC. Задняя панель Honor 30S выполнена из 3D-стекла с нанотекстурным покрытием, переливающимся при изменении угла зрения.




Под капотом этого смартфона, который в России уже прозвали "антикризисным", чипсет Kirin 820 5G с одним большим ядром на базе Cortex-A76, тремя средними ядрами на базе Cortex-A76, четырьмя малыми ядрами на базе Cortex-A55 и поддержкой максимальной тактовой частоты 2,36 ГГц. На борту также графика Mali-G57 MC6 с поддержкой технологий GPU Turbo и Kirin Gaming+. Смартфон оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

В России стартовал предзаказ на Honor 30S


Камера Honor 30S представлена четырьмя сенсорами - это основной 64-мегапиксельный модуль, ультраширокоугольный объектив с разрешением 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки и датчик глубины на 2 мегапикселя каждый.

Сигнальный процессор Kirin ISP 5.0, унаследованный от флагманского Kirin 990 5G SoC, и уникальные алгоритмы обработки изображений позволяют пользователям создавать яркие и качественные фотоснимки при любых условиях съемки. Фронтальная камера флагмана имеет разрешением 16 мегапикселей и поддерживает режим Super Night Selfie.

В России стартовал предзаказ на Honor 30S


Смартфон получил аккумулятор с номинальной ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, с помощью которой можно зарядить гаджет до 70% за 30 минут. А поддержка Dual SIM Dual Standby позволяет использовать сразу две активные сим-карты.

Флагманский смартфон Honor 30S уже доступен для предзаказа по цене 27 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли
  • В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8
  • Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год
  • Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX Alpha получат защиту из ультратонкого стекла UTG
  • Анонс OPPO A11k: отличный смартфон стоимостью $118

    • следующая новость
    Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

    предыдущая новость
    Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июня, 2020

    OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

    Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

    Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

    В России стартовал предзаказ на Honor 30S

    Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года

    HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

    Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

    Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

    Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

    Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

    WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

    Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

    22 июня, 2020

    TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

    В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

    NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

    Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

    Epic Games убрала полицию из Fortine в поддержку движения Black Lives Matter

    Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год

    ELSA представила две мощных видеокарты

    ССЫЛКИ