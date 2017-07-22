Под капотом этого смартфона, который в России уже прозвали "антикризисным", чипсет Kirin 820 5G с одним большим ядром на базе Cortex-A76, тремя средними ядрами на базе Cortex-A76, четырьмя малыми ядрами на базе Cortex-A55 и поддержкой максимальной тактовой частоты 2,36 ГГц. На борту также графика Mali-G57 MC6 с поддержкой технологий GPU Turbo и Kirin Gaming+. Смартфон оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Камера Honor 30S представлена четырьмя сенсорами - это основной 64-мегапиксельный модуль, ультраширокоугольный объектив с разрешением 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки и датчик глубины на 2 мегапикселя каждый.
Сигнальный процессор Kirin ISP 5.0, унаследованный от флагманского Kirin 990 5G SoC, и уникальные алгоритмы обработки изображений позволяют пользователям создавать яркие и качественные фотоснимки при любых условиях съемки. Фронтальная камера флагмана имеет разрешением 16 мегапикселей и поддерживает режим Super Night Selfie.
Смартфон получил аккумулятор с номинальной ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, с помощью которой можно зарядить гаджет до 70% за 30 минут. А поддержка Dual SIM Dual Standby позволяет использовать сразу две активные сим-карты.
Флагманский смартфон Honor 30S уже доступен для предзаказа по цене 27 990 рублей.
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