РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

23 июня 2020, 17:00


На правах рекламы.

23 июня на краудфандинговой площадке Indiegogo запустили сбор средств на CHUWI LarkBox - сверхкомпактный настольный компьютер с процессором Intel J4115, поддержкой видео 4K, 6 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 128 Гбайт, а так же с дополнительным слотом M.2 для SSD. Официальная цена составляет $199, а для ранних спонсоров - всего $169.

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo


Настольный компьютер в кармане

LarkBox имеет размеры всего 61х61х43 мм (или 0,16 литра), что сопоставимо с обычным яблоком. Такой компьютер можно разместить даже на небольшом рабочем столе, или носить с собой на работу. На корпусе есть крепление VESA, чтобы удобно закрепить его на кронштейне или задней панели монитора.

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo


Отличная производительность

На борту процессор Intel Celeron J4115, 6 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4 и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Этого достаточно для любых офисных задач и просмотра мультимедиа-контента. Встроенную память можно увеличить за счёт слота M.2, в который можно установить SSD-накопитель нужного объёма.

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo


Larkbox оснащен двумя портами USB 3.0, 3,5-мм разъёмом для наушников, портами HDMI, USB Type-C и слотом microSD.

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo


Более подробную информацию о Larkbox можно получить на официальном сайте производителя.



следующая новость
Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

предыдущая новость
В России стартовал предзаказ на Honor 30S

 



Свежие статьи
RSS
Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23 июня, 2020

OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

В России стартовал предзаказ на Honor 30S

Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года

HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

22 июня, 2020

TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

Epic Games убрала полицию из Fortine в поддержку движения Black Lives Matter

Слухи: выпуск Motorola Razr 2 отложен на 2021 год

ELSA представила две мощных видеокарты

ССЫЛКИ