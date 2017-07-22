Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo
23 июня 2020, 17:00
На правах рекламы.
23 июня на краудфандинговой площадке Indiegogo запустили сбор средств на CHUWI LarkBox - сверхкомпактный настольный компьютер с процессором Intel J4115, поддержкой видео 4K, 6 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 128 Гбайт, а так же с дополнительным слотом M.2 для SSD. Официальная цена составляет $199, а для ранних спонсоров - всего $169.
Настольный компьютер в кармане
LarkBox имеет размеры всего 61х61х43 мм (или 0,16 литра), что сопоставимо с обычным яблоком. Такой компьютер можно разместить даже на небольшом рабочем столе, или носить с собой на работу. На корпусе есть крепление VESA, чтобы удобно закрепить его на кронштейне или задней панели монитора.
Отличная производительность
На борту процессор Intel Celeron J4115, 6 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4 и твердотельный накопитель на 128 ГБ. Этого достаточно для любых офисных задач и просмотра мультимедиа-контента. Встроенную память можно увеличить за счёт слота M.2, в который можно установить SSD-накопитель нужного объёма.
Larkbox оснащен двумя портами USB 3.0, 3,5-мм разъёмом для наушников, портами HDMI, USB Type-C и слотом microSD.