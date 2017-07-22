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Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

23 июня 2020, 18:00


Несмотря на растущее давление со стороны правительства США, похоже, что Huawei даже не обращает на это никакого внимания, как слон на лающую на него болонку. Компания продолжает выпускать новые продукты и патентовать будущие устройства. Например, сегодня, в сети всплыл патент очередного смартфона китайского гиганта, чей денежный оборот можно сравнить с бюджетами некоторых государств.

Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками


Новый патент был подан в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) еще в 2019 году. Патент также включен в базу данных ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и содержит 14 изображений для двух смартфонов с незначительными различиями в их дизайне.




Первый смартфон является полноэкранным с небольшими рамками по сторонам. У него нет никакого всплывающего механизма для фронтальной камеры или отверстия в дисплее, а это значит, что он предусматривает наличие камеры, встроенной в дисплей. Интересно, что дисплей этого устройства изгибается в середине на каждом из его боков. В этой части размещены виртуальные кнопки регуляторов громкости, кнопок питания и, возможно, других функциональных возможностей.

Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками


Единственное различие между двумя запатентованными устройствами также кроется именно здесь. Первый смартфон имеет только слегка изогнутый вырез дисплея, а второе имеет более серьезные вырезы, доходящие до задней панели. Другими словами, небольшая часть дисплея видна со спины. К сожалению, более подробные данные об устройстве в настоящее время недоступны. Остается ждать более полной информации, но в любом случае, все это очень интересно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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