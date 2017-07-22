Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками
23 июня 2020, 18:00
Несмотря на растущее давление со стороны правительства США, похоже, что Huawei даже не обращает на это никакого внимания, как слон на лающую на него болонку. Компания продолжает выпускать новые продукты и патентовать будущие устройства. Например, сегодня, в сети всплыл патент очередного смартфона китайского гиганта, чей денежный оборот можно сравнить с бюджетами некоторых государств.
Новый патент был подан в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности) еще в 2019 году. Патент также включен в базу данных ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и содержит 14 изображений для двух смартфонов с незначительными различиями в их дизайне.
Первый смартфон является полноэкранным с небольшими рамками по сторонам. У него нет никакого всплывающего механизма для фронтальной камеры или отверстия в дисплее, а это значит, что он предусматривает наличие камеры, встроенной в дисплей. Интересно, что дисплей этого устройства изгибается в середине на каждом из его боков. В этой части размещены виртуальные кнопки регуляторов громкости, кнопок питания и, возможно, других функциональных возможностей.
Единственное различие между двумя запатентованными устройствами также кроется именно здесь. Первый смартфон имеет только слегка изогнутый вырез дисплея, а второе имеет более серьезные вырезы, доходящие до задней панели. Другими словами, небольшая часть дисплея видна со спины. К сожалению, более подробные данные об устройстве в настоящее время недоступны. Остается ждать более полной информации, но в любом случае, все это очень интересно.
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