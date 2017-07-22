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OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

23 июня 2020, 19:11


OnePlus объявила, что запускает новую серию более доступных смартфонов. Сообщение об этом появилось сегодня на официальных аккаунтах бренда, и в нем говорится, что весь опыт компании, полученный в производстве флагманов, будет перенесен в работу над линейкой доступных смартфонов.

OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов


OnePlus говорит, что решение сделать новую серию связано с несколькими запросами от людей, которые хотят действительно качественный смартфон, отвечающий их повседневным потребностям и за гораздо более доступную цену. В компании уже сформирована команда, которая и будет отвечать за это направление. Ее главой назначен Пауль Ю, ранее работавший менеджером проектов в компании Coolpad. Однако в OnePlus он вовсе не новичок и трудится здесь уже более пяти лет.



Официальный аккаунт OnePlus в Twitter также опубликовал новые твиты, касающиеся предстоящего телефона с хэштегом #NewBeginnings. Первым телефоном из новой продуктовой линейки будет OnePlus Nord. Ожидается, что телефон получит AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 765,квадро-камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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