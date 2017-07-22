OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов
23 июня 2020, 19:11
OnePlus объявила, что запускает новую серию более доступных смартфонов. Сообщение об этом появилось сегодня на официальных аккаунтах бренда, и в нем говорится, что весь опыт компании, полученный в производстве флагманов, будет перенесен в работу над линейкой доступных смартфонов.
OnePlus говорит, что решение сделать новую серию связано с несколькими запросами от людей, которые хотят действительно качественный смартфон, отвечающий их повседневным потребностям и за гораздо более доступную цену. В компании уже сформирована команда, которая и будет отвечать за это направление. Ее главой назначен Пауль Ю, ранее работавший менеджером проектов в компании Coolpad. Однако в OnePlus он вовсе не новичок и трудится здесь уже более пяти лет.
Официальный аккаунт OnePlus в Twitter также опубликовал новые твиты, касающиеся предстоящего телефона с хэштегом #NewBeginnings. Первым телефоном из новой продуктовой линейки будет OnePlus Nord. Ожидается, что телефон получит AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 765,квадро-камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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