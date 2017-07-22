Wyze выпустила камеру видеонаблюдений Wyze Cam Outdoor для путешественников
23 июня 2020, 22:18
Американская компания Wyze объявила о выпуске первой в своей линейке камеры видеонаблюдений для всепогодного наружного использования. Ее отличительной особенностью является то, что камера может применяться не только с подключением к хабу, но и автономно. Благодаря этой функции и компактным размерам, ее можно брать в путешествие и устанавливать, например, в отельном номере или в кемпинге для контроля.
Производство домашних камер видеонаблюдения в Wyze было запущено в 2017 году. На первых порах выпускались только камеры для домашнего использования в закрытых помещениях. Новая модель, выпущенная на этот раз, является первой в портфолио Wyze камерой, допускающей уличную установку. Это - ответ на нарастающий покупательский спрос.
Основные отличия Wyze Cam Outdoor от камер класса indoor состоит в том, что в уличном варианте отсутствуют провода. Они также устойчивы к атмосферным воздействиям. В них есть особый походный режим, который позволяет делать видеозапись в любом месте в автономном режиме без подключения к хабу для хранения записей. Благодаря этому, новую модель можно взять с собой в путешествие.
В остальном Wyze Cam Outdoor имеет ожидаемые функции: потоковая запись с разрешением 1080p; запись в ночное время; 8-кратный цифровой зум; двусторонняя поддержка звука, позволяющая слышать, что происходит на улице, и общаться с гостями дистанционно.
Срок службы аккумуляторной батареи составляет до шести месяцев. На SD-карте, входящей в комплект, умещается до 32 Гбайт отснятого материала.
Цена камеры туже демократичная - 39,99 долларов. Полный комплект со всеми необходимыми аксессуарами - 49,99 долл.
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