РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента

24 июня 2020, 10:32


LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представил два новых сетевых хранилища для специалистов творческих профессий и пользователей c повышенными требованиями к хранению данных. Системы хранения LaCie 1big Dock SSD Pro и LaCie 1big Dock помогают оптимизировать и упростить работу сотрудников студий по производству видеоконтента. Над дизайном устройств работал известный промышленный дизайнер Нил Поултон.

LaCie представил два сетевых хранилища


Настольное хранилище LaCie 1big Dock SSD Pro предлагается в модификациях с SSD емкостью 2 ТБ и 4 ТБ, а 1big Dock с жестким диском емкостью 4 ТБ, 8 ТБ и 16ТБ. Эта модель идеально подходит для монтажа материалов в форматах 6K и 8K, обработки роликов, снятых в режиме Super Slow Motion, несжатых видео, а также для создания визуальных эффектов.



Новейший SSD Seagate FireCuda с шиной NVMe и интерфейсом Thunderbolt 3 обеспечивает скорость чтения данных - до 2800 Мб/с. Устройство упрощает рабочий процесс благодаря наличию двух совместимых с USB-C портов Thunderbolt ;3, док-станции с разъемом USB 3.0, разъему DisplayPort 1.4, а также слотам для карт памяти, отвечающих современным стандартам киноиндустрии (CFast 2.0, CFexpress и SD). Хранилище идеально подходит для использования с большинством профессиональных кинокамер, в том числе таких лидирующих брендов, как ARRI, Blackmagic, RED и Canon.

LaCie представил два сетевых хранилища



Настольное хранилище LaCie 1big Dock поддерживает многие из возможностей, реализуемых 1big Dock SSD, при этом оно оснащено жестким диском большой емкости - 4, 8 или 16 ТБ. Как и модель с SSD, устройство позволяет напрямую переносить контент с карт SD и CompactFlash, а также с USB-устройств. LaCie 1big Dock упрощает рабочий процесс студий, имеющих дело с видео в формате 4K. Хранилище выполняет роль центра для подключения всех периферийных устройств и соединяется с ноутбуком единственным кабелем, что позволяет отказаться от дополнительных шнуров и адаптеров.

LaCie представил два сетевых хранилища

.
Хранилища 1big Dock SSD Pro и 1big Dock обеспечивают ноутбук питанием мощностью до 45 Вт или до 30 Вт при последовательном подключении совместимых устройств. Это стало возможным благодаря инновационной технологии LaCie Power Pass-Through. Если соединить ноутбук с док-станцией 1big кабелем питания USB-C, компьютер получит еще большую электрическую мощность, до 70 Вт, и при этом на нем освободится порт USB-C.

LaCie представил два сетевых хранилища


Рекомендуемая розничная цена LaCie 1big Dock SSD Pro емкостью 2 ТБ и 4 ТБ составляет 102349 и 196 399 рублей, а цена LaCie 1big Dock на 4, 8 и 16 ТБ - 27 099, 35 299 и 51399 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров
  • Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих
  • Анонс Silicon Power US70: сверхбыстрый SSD с интерфейсом PCIe 4.0
  • Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе
  • Анонс Zadak Spark M.2: SSD со встроенной RGB-подсветкой

    • следующая новость
    Анонс Acer Swift 5: мощный портативный ноутбук

    предыдущая новость
    Wyze выпустила камеру видеонаблюдений Wyze Cam Outdoor для путешественников

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские? Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 июня, 2020

    Анонс Acer Swift 5: мощный портативный ноутбук

    LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента

    23 июня, 2020

    Wyze выпустила камеру видеонаблюдений Wyze Cam Outdoor для путешественников

    OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

    Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

    Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

    В России стартовал предзаказ на Honor 30S

    Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года

    HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

    Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

    Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

    Мобильный раннер EndeavorRx рекомендовали для лечения синдрома дефицита внимания

    Анонс OPPO Reno3 A: средний смартфон с защитой от влаги и пыли

    WWDC 2020: Apple уходит с процессоров Intel на ARM - тренд или рост конкуренции?

    Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

    22 июня, 2020

    TSMC будет выпускать Qualcomm Snapdragon 875 - самый мощный мобильный процессор начала 2021 года

    В мире было продано более 19 миллионов Redmi 8

    NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

    Пользователи массово жалуются на проблемы с работой проигрывателей blu-ray от Samsung

    ССЫЛКИ