Компания Acer представила новый ноутбук Swift 5. Это ультрапортативное устройство -- шедевр по части как дизайна, так и производительности. Swift 5 выглядит как профессиональный рабочий инструмент и обладает впечатляющей функциональностью.
Эта модель оснащена специальным шарниром, который слегка приподнимает устройство при открытии крышки, что улучшает эргономику при наборе текста, делает отвод тепла более интенсивным, и, что особенно важно, позволяет акцентировать внимание на красивом экране.
При открытии крышки сразу заметна крупная сенсорная панель и 14-дюймовый сенсорный дисплей FHD IPS. Оба поддерживают многопальцевые жесты несколькими пальцами, что делает пользование ноутбуком по-настоящему интуитивным. Экран имеет яркость 300 нит, охватывает 72 % диапазона NTSC и заключен в предельно узкие рамки, что позволяет достичь 90 % соотношения площади экрана и корпуса. Сенсорный экран Swift 5 покрыт слоем антимикробного стекла Corning Gorilla Glass
Acer Swift 5 имеет толщину всего 14,95 миллиметра, однако в тонком форм-факторе спрятана мощная начинка - новейший процессор Intel Core с мощной интегрированной графикой на базе новой архитектуры Intel Xe. Также доступны варианты с видеоадаптером NVIDIA GeForce MX350. На борту также твердотельный накопитель PCle SSD на 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти LPDDRAX.
Swift 5 оснащен емкой 56-ваттной аккумуляторной батареей, которая работает целый день и может быть быстро подзаряжена -- 4 часа работы после 30 минут зарядки. Богатый набор возможностей расширения включает разъемы USB Type-C, Thunderbolt и USB 3.2 Gen 2. Также устройство оснащено двухдиапазонным адаптером Intel Wi-Fi 6 (GIG+) и Bluetooth 5.0.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".