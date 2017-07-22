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В США дети отзываются на имена голосовых помощников, а не на свои собственные

24 июня 2020, 13:42




Голосовые помощники становятся не просто игрушкой в наших домах, а полноценными членами семьи или лучше сказать виртуальной прислугой, которая выполнит все, что в ее силах. Мы часто обращаемся к нашим умным колонкам с просьбой включить музыку, выключить свет или запустить робот-пылесос. Как правило, для активации голосового помощника нам нужно произнести его имя, будь то Алекса или Алиса. Однако, никто не задумывается над тем, какой будет реакция маленьких детей, когда по мере их взросления родители часто произносят одно и тоже имя.

В США годовалые дети отзываются на имена голосовых помощников


Семейная пара из США заметила странную особенность их 11-месячной дочери. Оказалось, что девочка вообще не реагирует на собственное имя, но при этом откликается на имя Алекса. Судя по всему, дело в умной колонке от Amazon. Пока девочка росла родители обращались к колонке слишком часто, и девочка теперь воспринимает имя Алекса, как свое собственное.



Что интересно, подобные случаи не единичны, а YouTube полон видеороликами с аналогичными инцидентами. Так что молодым родителям нужно быть осторожными со своими голосовыми помощниками, когда рядом растут совсем маленькие дети. Иначе ребенок может начать думать, что его зовут Сири, Алекса, Алиса или каким-либо другим именем в зависимости от устройства, которому вы позволили помогать вам в повседневных делах.



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