Драйверы ARM Mali GPU скоро будут обновляться через магазин приложений Google Play Store
25 июня 2020, 08:05
Британская компания ARM, один из крупнейших разработчиков, лицензиаров и производителей архитектуры 32-разрядных RISC-процессоров, объявила, что для будущих графических процессоров Mali будут устанавливаться драйверы, допускающие обновление сразу после выхода фирменных патчей, не дожидаясь решения пользователя на системную замену прошивки.
Это решение на самом деле не является абсолютно новым. Еще в прошлом году Qualcomm анонсировала выпуск собственных обновляемых драйверов Adreno GPU, которые вошли в набор поставки с мобильными платформами Snapdragon 865 и 765. Однако немногие производители смартфонов смогли воспользоваться этой возможностью, кроме Xiaomi.
Необходимо сразу отметить, что в настоящее время многие мобильные процессорные системы выпускаются не с отдельными процессорами, а вместе с комплексными полупроводниковыми системами - чипсетами, в состав которых могут входить несколько процессоров. Поэтому важно отметить, на что обратила внимание ARM, что ее будущие объявления будет доступны и для чипов, использующих графические процессоры Mali. Упоминаются, в частности, SoC Samsung Exynos, MediaTek Helio и Dimensity. В то же время, пока не сообщается, какие именно графические процессоры получат новую функцию.
Для конечных пользователей эта новая функция может показаться неясной (к читателям THG.ru это не относится), но есть важное потребительское свойство, которое будет понятно всем: благодаря переходу на ускоренное обновление прошивки через обновления можно существенно повысить доступность и популярность мобильных игр, особенно на Android. До сих пор разработчики мобильных игр ориентировались исключительно на модели смартфонов, принимая во внимание ту версию firmware (прошивки), с которой они поставляются на рынок. Благодаря инициативе ARM, теперь можно говорить о качественном переходе на новую модель доступности игровых программ для конечных пользователей.
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