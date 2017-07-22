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Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы

25 июня 2020, 09:06




Xiaomi представила компактный настольный компьютер NINGMEI CR100 с достаточно привлекательным ценником в $211 (14 000 руб.). Этот мини-ПК имеет габариты 192 x 188 x 54 мм и весит всего 760 грамм, и станет отличным помощником при выполнении базовых офисных задач.

Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы


Xiaomi NINGMEI CR100 оснащен четырехядерным процессором Intel J4105 в паре с 8 ГБ оперативной памяти DDR4. На борту также твердотельный накопитель на 256 ГБ и встроенные двухканальные динамики.Новинка также оборудована всенаправленной системой тепловыделения.

Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы


Компьютер оснащен всем необходимым массивом интерфейсов, который включает в себя порты USB 3.0, сетевой интерфейс, интерфейс VGA, интерфейс HDMI, разъемы для наушников и микрофона. На задней панели есть два интерфейса USB 3.0, слот для карт SD, аудиовыход и интерфейс USB Type C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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