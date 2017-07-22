Xiaomi представила компактный настольный компьютер NINGMEI CR100 с достаточно привлекательным ценником в $211 (14 000 руб.). Этот мини-ПК имеет габариты 192 x 188 x 54 мм и весит всего 760 грамм, и станет отличным помощником при выполнении базовых офисных задач.
Xiaomi NINGMEI CR100 оснащен четырехядерным процессором Intel J4105 в паре с 8 ГБ оперативной памяти DDR4. На борту также твердотельный накопитель на 256 ГБ и встроенные двухканальные динамики.Новинка также оборудована всенаправленной системой тепловыделения.
Компьютер оснащен всем необходимым массивом интерфейсов, который включает в себя порты USB 3.0, сетевой интерфейс, интерфейс VGA, интерфейс HDMI, разъемы для наушников и микрофона. На задней панели есть два интерфейса USB 3.0, слот для карт SD, аудиовыход и интерфейс USB Type C.