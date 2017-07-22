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Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

25 июня 2020, 10:21


Samsung в этом году представил свой второй складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Теперь же, компания планирует выпустить версию этого флагмана с поддержкой связи пятого поколения. Скорее всего, Samsung Galaxy Z Flip 5G будет представлена вместе с серией Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Z Flip 5G


Компания пока не подтвердила существование этой модели, но любопытные журналисты уже сумели отыскать смартфон в базе данных Bluetooth SIG и раскрыть его основные характеристики в Weibo.




Итак, известно, что Samsung Galaxy Z Flip 5G получит чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 3,09 ГГц. Он будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2636 x 1080 пикселей. Основная камера будет состоять из двух датчиков с разрешением 12 и 10 мегапикселей, а селфи-камера получит разрешение 12 мегапикселей.

Смартфон получит двойной аккумулятор - емкостью 2500 мАч и 704 мАч, который будут поддерживать быструю зарядку мощностью 15 Вт. Как сообщалось ранее, анонсы предстоящих смартфонов Samsung запланированы на 5 августа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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