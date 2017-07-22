РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

25 июня 2020, 13:34


Рынок NUC вот-вот получит нового конкурента, так как компания Minisforum готовит к выходу собственный миниатюрный компьютер под названием DeskMini DMAF5, который станет первым мини-ПК компании на базе AMD Ryzen.

Анонс Minisforum DeskMini DMAF5


Размеры новинки пока неизвестны, но если верить маркетинговым материалам Minisforum, то компьютер умещается на ладони. Корпус, который, как представляется, изготовлен из алюминия, имеет матовую серебристую и черную расцветку и имеет вентиляционные отверстия по всей площади. На верхней панели используется всплывающий механизм, который позволяет попасть прямо во внутренние части системы без помощи отвертки.



DeskMini DMAF5 использует мобильный чип AMD Ryzen 5 3550H (кодовое имя Picasso) APU. Хотя четырехъядерный, восьмипоточный чип является довольно солидным исполнителем, в этом устройстве неплохо бы себя чувствовал более мощный 7-нм гибридный процессор AMD Ryzen 4000 (Renoir). AMD Ryzen 5 3550H имеет базовую тактовую частоту 2,1 ГГц, а при разгоне 3,7 ГГц.

Анонс Minisforum DeskMini DMAF5


Minisforum держит рабочую температуру Ryzen 5 3550H под контролем с системой охлаждения, которая подходит для процессора с TDP (тепловой расчетной мощностью), которая превышает 45 Вт. Производитель подробно не объясняет суть системы, но она, похоже, рассеивает тепло с помощью толстой медной тепловой трубы и высокоскоростного охлаждающего вентилятора. Minisforum утверждает, что уровень шума вентилятора составляет менее 30 дБ, а система охлаждения может удерживать процессор от дросселирования в течение длительных периодов использования.

Анонс Minisforum DeskMini DMAF


Материнская плата оснащена двумя слотами SO-DIMM DDR4 для установки до 32 ГБ памяти DDR4-2400 и одним слотом M. 2 2280 для SSDs SATA. В корпусе достаточно места для размещения одного обычного 2,5-дюймового жесткого диска или SSD. Для подключения к интернету есть два порта Gigabit Ethernet или Intel Wi-Fi AX200 и Bluetooth 5.0. Что касается портов USB, то мини-ПК имеет не менее четырех портов USB 3.1 Type-A.

Анонс Minisforum DeskMini DMAF


DeskMini DMAF5 обеспечивает три различных выхода для дисплеев. Вы получаете порт HDMI 2.0, выход DisplayPort 1.2 и порт USB 3.1 Type-C, все три из которых могут обрабатывать разрешения 4K до 60 Гц. Minisforum не раскрывает цены на DeskMini DMAF5.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

Читайте также:

  • Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы
  • Слухи: Huawei планирует выпустить настольный ПК на базе процессоров AMD Ryzen 4000
  • CORSAIR представила два новых игровых ПК
  • ASUS готовит к выходу мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen 4000
  • Axiomtek представила два новых панельных ПК

    • следующая новость
    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    предыдущая новость
    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere
    Лучший SSD Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские?
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 июня, 2020

    Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров

    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

    Intel показал лабораторные образцы будущих графических процессоров Xe

    Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы

    Драйверы ARM Mali GPU скоро будут обновляться через магазин приложений Google Play Store

    24 июня, 2020

    В США дети отзываются на имена голосовых помощников, а не на свои собственные

    Анонс Acer Swift 5: мощный портативный ноутбук

    LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента

    23 июня, 2020

    Wyze выпустила камеру видеонаблюдений Wyze Cam Outdoor для путешественников

    OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

    Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

    Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

    В России стартовал предзаказ на Honor 30S

    Слухи: Apple представит AirPods 3 в первой половине 2021 года

    HANNspree представила линейку 15,6-дюймовых портативных мониторов

    TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров

    Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой

    Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником

    ССЫЛКИ