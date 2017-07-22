Рынок NUC вот-вот получит нового конкурента, так как компания Minisforum готовит к выходу собственный миниатюрный компьютер под названием DeskMini DMAF5, который станет первым мини-ПК компании на базе AMD Ryzen.
Размеры новинки пока неизвестны, но если верить маркетинговым материалам Minisforum, то компьютер умещается на ладони. Корпус, который, как представляется, изготовлен из алюминия, имеет матовую серебристую и черную расцветку и имеет вентиляционные отверстия по всей площади. На верхней панели используется всплывающий механизм, который позволяет попасть прямо во внутренние части системы без помощи отвертки.
DeskMini DMAF5 использует мобильный чип AMD Ryzen 5 3550H (кодовое имя Picasso) APU. Хотя четырехъядерный, восьмипоточный чип является довольно солидным исполнителем, в этом устройстве неплохо бы себя чувствовал более мощный 7-нм гибридный процессор AMD Ryzen 4000 (Renoir). AMD Ryzen 5 3550H имеет базовую тактовую частоту 2,1 ГГц, а при разгоне 3,7 ГГц.
Minisforum держит рабочую температуру Ryzen 5 3550H под контролем с системой охлаждения, которая подходит для процессора с TDP (тепловой расчетной мощностью), которая превышает 45 Вт. Производитель подробно не объясняет суть системы, но она, похоже, рассеивает тепло с помощью толстой медной тепловой трубы и высокоскоростного охлаждающего вентилятора. Minisforum утверждает, что уровень шума вентилятора составляет менее 30 дБ, а система охлаждения может удерживать процессор от дросселирования в течение длительных периодов использования.
Материнская плата оснащена двумя слотами SO-DIMM DDR4 для установки до 32 ГБ памяти DDR4-2400 и одним слотом M. 2 2280 для SSDs SATA. В корпусе достаточно места для размещения одного обычного 2,5-дюймового жесткого диска или SSD. Для подключения к интернету есть два порта Gigabit Ethernet или Intel Wi-Fi AX200 и Bluetooth 5.0. Что касается портов USB, то мини-ПК имеет не менее четырех портов USB 3.1 Type-A.
DeskMini DMAF5 обеспечивает три различных выхода для дисплеев. Вы получаете порт HDMI 2.0, выход DisplayPort 1.2 и порт USB 3.1 Type-C, все три из которых могут обрабатывать разрешения 4K до 60 Гц. Minisforum не раскрывает цены на DeskMini DMAF5.