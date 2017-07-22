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В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

25 июня 2020, 14:26




Игра Pokemon Go прогремела на весь мир несколько лет назад, когда весь мир кинулся ловить виртуальных покемонов. В 2018 году в Тайване внуки показали своему дедушке Чэнь Сан-Юаню все прелести этой игры и с тех пор 72-летний мужчина прославился на весь мир тем, что стал заядлым поклонником игры.

В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона


Мужчина вот уже несколько лет ловит покемонов по 20 часов шесть дней в неделю и заканчивает лишь когда кончается заряд аккумулятора на смартфоне. Однако емкость аккумулятора на смартфоне не стала для него препятствием, ведь он просто в разы увеличил количество смартфонов для игры, которые установил на свой велосипед.

В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона


Изначально на велосипеде мужчины располагалось всего шесть смартфонов для ловли покемонов, однако на днях местный жители заметили, что Pokémon Go Grandpa (таково прозвище дедушки) установил на велосипед уже 64 смартфона, которые размещены в форме хвоста павлина. Итак, можно с уверенностью сказать, что Pokémon Go Grandpa определенно хочет поймать всех покемонов на планете.



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