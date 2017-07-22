Игра Pokemon Go прогремела на весь мир несколько лет назад, когда весь мир кинулся ловить виртуальных покемонов. В 2018 году в Тайване внуки показали своему дедушке Чэнь Сан-Юаню все прелести этой игры и с тех пор 72-летний мужчина прославился на весь мир тем, что стал заядлым поклонником игры.
Мужчина вот уже несколько лет ловит покемонов по 20 часов шесть дней в неделю и заканчивает лишь когда кончается заряд аккумулятора на смартфоне. Однако емкость аккумулятора на смартфоне не стала для него препятствием, ведь он просто в разы увеличил количество смартфонов для игры, которые установил на свой велосипед.
Изначально на велосипеде мужчины располагалось всего шесть смартфонов для ловли покемонов, однако на днях местный жители заметили, что Pokémon Go Grandpa (таково прозвище дедушки) установил на велосипед уже 64 смартфона, которые размещены в форме хвоста павлина. Итак, можно с уверенностью сказать, что Pokémon Go Grandpa определенно хочет поймать всех покемонов на планете.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".