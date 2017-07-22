Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров
25 июня 2020, 15:57
Xiaomi продолжает удивлять новыми устройствами, в том числе и теми, что находятся лишь в стадии чертежа на бумаге. В сети всплыл новый патент складного смартфона от Xiaomi, который несколько отличается от череды подобных устройств.
Китайский технологический гигант представил патент в национальное ведомство интеллектуальной собственности Китая. К патенту приложены изображения смартфона с весьма интересным размещением основной камера. На изображениях видно, что смартфон оснащен тройной камерой, два датчика которой размещены рядом, а третий находится с другого края смартфона.
В последнее время производители смартфонов использую все больше датчиков камеры на своих устройствах, но это удорожает себестоимость продукции. Таким образом, Xiaomi придумала интересное решение этой проблемы. Похоже, что смартфон будет использовать все три датчика лишь в сложенном состоянии, что делает основную камеру тройной, но без третьего датчика в модуле основной камеры.
Изображения показывают, что когда устройство складывается, одинокий датчик находится ниже и немного впереди двух других сенсоров. Другими, словами в сложенном состоянии основная камера смартфона становится в разы эффективнее за счет увеличения количества датчиков. К сожалению, более мелкие детали, касающиеся смартфона или его других спецификаций пока не известны. Но если Xiaomi всерьез берется за смартфон с подобной конструкцией, то значит в скором времени мы получим больше информации.
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