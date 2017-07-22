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Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию

25 июня 2020, 17:22


Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм стал еще одной спортивной звездой, вошедшей в мир киберспорта. Академия подготовки киберспортсменов Guild Esports запускается сегодня с Бекхэмом в качестве совладельца, первоначально сосредоточившись на Rocket League, FIFA и Fortnite. Британская компания будет работать по традиционной модели академии, где наиболее перспективные игроки тренируются экспертами отрасли до профессионального уровня, а скауты постоянно находятся в поиске лучших новых талантов.

Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию


Бекхэм уже имеет богатый опыт в области развития спортивного бизнеса, но при этом большая часть работы в новой компании будет возложена на Карлтона Кертиса. Бывший вице-президент Activision известен тем, что создал лиги Overwatch и Call of Duty.




Как уже говорилось выше, Бекхэм - далеко не первая спортивная звезда, решившая связать свою жизнь с киберспортом. Ранее экс-игрок "Челси" Рууд Гуллит основал киберспортивную команду Gullit, Гарет Бэйл возглавляет Ellevens Esports, а Рональдиньо запустил R10 Esports. Компания Месута Озила, M10, между тем, является победителем Кубка мира по Fortine.
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Киберспорт - это, очевидно, естественный ход для бывших футболистов, а сейчас еще и достаточно прибыльный. Глобальный рынок киберспорта в настоящее время оценивается примерно в $1,1 млрд, ожидается, что он вырастет на 42 процента до $1,56 млрд к 2023 году. Это, безусловно, объясняет, почему так много других знаменитостей и спортсменов хотят получить свой кусок пирога.



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