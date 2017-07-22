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Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail

26 июня 2020, 07:21


Компания Slack давно ищет пути для переформатирования созданного ей мессенджера в качественно новый формат делового общения. Цель модернизации сервиса - создать новый формат взамен традиционной почтовой службе E-mail. Важным шагом на этом пути стал состоявшийся анонс новой платформа делового общения Slack Connect.

По данным компании, разработка новой концепции и ее реализация ведется уже в течение последних четырех лет. Разработчики поставили перед собой цель перевести на нее личные контакты своих бизнес-пользователей, которые используют Slack для общения внутри компании и со своими деловыми партнерами. Новая услуга должна прийти на смену традиционной почтовой службы. Ее главными достоинствами называют удобство и повышенную безопасность по сравнению с традиционным общением через E-mail.

Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail


Изначально Slack развивался как программа для внутреннего общения. Разработка такой функции чата велась с 2013 года. Но уже с самого начала главной целью в компании называли развитие чата как функции замены услуг электронной почты.

Новая функция Slack Connect позволяет объединить возможности внутреннего чата и позволить командам общаться между собой удобно и безопасно. Вводится понятие «канала общения» - Slack Channels. В рамках канала могут быть объединены участники, представляющие до 20 различных компаний.




Разработка новой функции велась на базе уже существующей практики общения клиентов Slack. В настоящее время, количество платных пользователей Slack превышает 122 тыс. человек, а количество организаций с бесплатным или платным аккаунтом - более 750 тыс. Разработчики изучали вкусы и привычки своих бизнес-пользователей, их формы общения. На базе проведенного анализа был создан новый механизм делового общения.

Новая функция Slack Connect доступна для всех платных пользователей Slack. Бесплатные пользователи могут запустить «расширенную пробную версию», чтобы протестировать новую функцию подключения.




Как заявил генеральный директор компании Стюарт Баттерфилд, «новый канал общения проложит путь к более быстрым и безопасным коммуникациям. Это, в свою очередь, уменьшит зависимость от электронной почты. В будущем вместо нескольких потоков электронной почты или личных встреч компании смогут просто оставить ссылку на своих партнеров, клиентов, поставщиков в общих каналах и инстансах Slack.



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