Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook
26 июня 2020, 07:52
Apple получила патент на подвижную клавиатуру, положение которой может меняться при открытии или закрытии крышки. Хотя модели ноубуков MacBook Pro уже и так довольно тонкие по сравнению с конкурентами, благодаря новой конструкции их можно сделать еще тоньше.
В формуле изобретения сообщается, что в обычном положении при открытой крышке клавиатура будет иметь небольшой выступ за плоскость основания. Когда крышка открывается, базовая конструкция клавиатуры выдвигается вверх. При закрытии крышки происходит обратное движение, и клавиатура опускается вниз.
Подвижность клавиатуры может быть обеспечена за счет использования специального набора магнитов. Клавиатура будет выдвигаться наверх, когда она не сдерживается опущенной крышкой. Когда крышка опущена, то клавиатура будет поджиматься вниз и опускаться, занимая полость внутри основания.
Обычно пространство, находящееся в основании под клавиатурой, остается не занятым. Из-за трудности доступа воздуха в полость под клавиатурой, там нельзя размещать полупроводниковые элементы, требующие охлаждения при работе. В то же время клавиатуру нельзя утапливать в корпус основания, потому что пользоваться ей в этом случае становится неудобно. Предложенная конструкция позволяет найти оптимальное решение для этой задачи.
Наличие патента еще не означает, что Apple будет использовать предложенную конструкцию. В то же время благодаря новой формуле, теперь у Apple есть законные возможности, чтобы сделать основание ноутбука еще тоньше. Это может быть полезно с точки зрения дизайна.
Заявка на новый патент Apple была подана еще в третьем квартале прошлого года.
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