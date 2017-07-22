РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OWC выпустила внешний SSD с питанием от шины Thunderbolt 3

26 июня 2020, 08:35


Американская компания OWC (Other World Computing), хорошо известная на рынке с 1988 года как производитель компьютерного оборудования и владелец интернет-магазина обновлений и аксессуаров для Mac по адресу MacSales.com, выпустила внешний карманный твердотельный (SSD) накопитель для компьютеров Mac и PC. Уникальная особенность нового изделия - использование интерфейса Thunderbolt 3 сразу для двух задач: обмен данными с компьютером и питание. Сертифицированное питание для внешнего SSD от шины Thunderbolt 3 реализовано впервые в мире.

OWC выпустила внешний SSD с сертифицированным питанием от шины Thunderbolt 3


Изделие Envoy Express представляет собой корпус, внутри которого можно установить любой модуль NVMe SSD формата M.2 с габаритами 22х80 мм. Благодаря прямому интерфейсу с шиной Thunderbolt 3, устойчивая скорость передачи данных может достигать 1553 Мбайт/с.

OWC выпустила внешний SSD с сертифицированным питанием от шины Thunderbolt 3





Корпус изготавливается из анодированного алюминия и окрашен в чёрный цвет. Общий вес модуля вместе с установленным SSD-модулем составляет около 93 гр. В комплект входит также соединительный кабель Thunderbolt 3 длиной 10,2 дюйм.

OWC выпустила внешний SSD с сертифицированным питанием от шины Thunderbolt 3


Модель Envoy Express доступна для предварительного заказа на сайте OWC за 68 долл.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента
  • TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров
  • Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих
  • Анонс Silicon Power US70: сверхбыстрый SSD с интерфейсом PCIe 4.0
  • Слухи: Samsung 980 Pro SSD PCIe 4.0 появится уже в августе

    • следующая новость
    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

    предыдущая новость
    Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere
    Лучший SSD Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские?
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июня, 2020

    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

    OWC выпустила внешний SSD с питанием от шины Thunderbolt 3

    Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook

    Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail

    25 июня, 2020

    Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию

    Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров

    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

    Intel показал лабораторные образцы будущих графических процессоров Xe

    Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы

    Драйверы ARM Mali GPU скоро будут обновляться через магазин приложений Google Play Store

    24 июня, 2020

    В США дети отзываются на имена голосовых помощников, а не на свои собственные

    Анонс Acer Swift 5: мощный портативный ноутбук

    LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента

    23 июня, 2020

    Wyze выпустила камеру видеонаблюдений Wyze Cam Outdoor для путешественников

    OnePlus запускает новую серию более доступных смартфонов

    Huawei запатентовала смартфон с камерой под дисплеем и виртуальными кнопками

    Быстрый мини-ПК CHUWI LarkBox размером с яблоко уже на Indiegogo

    В России стартовал предзаказ на Honor 30S

    ССЫЛКИ