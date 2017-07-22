OWC выпустила внешний SSD с питанием от шины Thunderbolt 3
26 июня 2020, 08:35
Американская компания OWC (Other World Computing), хорошо известная на рынке с 1988 года как производитель компьютерного оборудования и владелец интернет-магазина обновлений и аксессуаров для Mac по адресу MacSales.com, выпустила внешний карманный твердотельный (SSD) накопитель для компьютеров Mac и PC. Уникальная особенность нового изделия - использование интерфейса Thunderbolt 3 сразу для двух задач: обмен данными с компьютером и питание. Сертифицированное питание для внешнего SSD от шины Thunderbolt 3 реализовано впервые в мире.
Изделие Envoy Express представляет собой корпус, внутри которого можно установить любой модуль NVMe SSD формата M.2 с габаритами 22х80 мм. Благодаря прямому интерфейсу с шиной Thunderbolt 3, устойчивая скорость передачи данных может достигать 1553 Мбайт/с.
Корпус изготавливается из анодированного алюминия и окрашен в чёрный цвет. Общий вес модуля вместе с установленным SSD-модулем составляет около 93 гр. В комплект входит также соединительный кабель Thunderbolt 3 длиной 10,2 дюйм.
Модель Envoy Express доступна для предварительного заказа на сайте OWC за 68 долл.
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