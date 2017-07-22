Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News
26 июня 2020, 09:05
Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News и развивать сервис доступа к платному новостному контенту в противовес Apple News+. Теперь Google будет платить за наиболее популярный контент и развивать новую услугу по всему миру. Первыми участниками новой службы стали Spiegel Group в Германии, InQueensland и InDaily в Австралии и Diarios Associados в Бразилии.
Этот и ряд других недавних анонсов, сделанных Google, позволяют сделать вывод, что компания предпринимает активные шаги, чтобы стать новостным агрегатором и развивать сервис для чтения журналов и новостей по типу Apple News+.
Слухи о развитии этого направления бизнеса в Google появились в начале года. Сообщалось, что Google планирует стать прямым конкурентом для сервиса Apple News+. Теперь Google официально подтвердила, что эти слухи были правдой и компания выходит на издательский рынок.
Чтобы активно развиваться в новой ниши, Google объявила, что собирается платить издателям новостей за «высококачественный» контент, который будет определяться как «новостной опыт». Новая служба должна стать частью инициативы корпорации, направленной на поддержку издателей. Тем самым Google делает ответные шаги за критику в свой адрес, что до сих пор своими действиями она наносит ущерб новостным и информационным сайтам, не давая им зарабатывать. Речь идет о платных разделах новостных сайтов, которые не отражались в поисковых выдачах Google. Попытки решить эту проблему сталкивались с нежеланием Google участвовать в работе чужих рекламных площадок.
Строго говоря, сервис Google News существует как бесплатный агрегатор новостей и управляется компанией Google Inc. достаточно давно. Он был созданный в 2002 году и находился в бета-тестировании в течение трех лет до 2006 года. Он служит для выбора самых актуальных новостей из тысяч публикаций по всему миру. Но теперь он получает новое развитие.
Теперь Google объявила о запуске программы лицензирования для издателей новостного контента. Уже подписаны контракты с отдельными издателями в Австралии, Германии и Бразилии. Эти страны были выбраны в качестве стартовой площадки для опробывания нового сервиса. В дальнейшем планируется развивать их охват, подключая другие страны мира.
Ожидается, что новая программа поможет участвующим издателям монетизировать свой контент с помощью расширенного опыта сторителинга. Он позволит пользователям глубже изучать более сложные темы, быть в курсе событий, получать информацию о различных проблемах и сфер интересов.
В рамках новой инициативы Google будет платить издателям за предоставление их читателям доступа к платным статьям на сайтах, предлагающих услуги подписки. «Это позволит платным издателям расширить свою аудиторию и открыть людям возможность читать контент, который они обычно не видят», - пишет Google.
Новая служба будет запущена в первую очередь на новостных сайтах Google и сайтах Discover. Что касается конкретных издателей, которые уже получили право на размещение своих материалов в новом сервисе Google, то ими стали Spiegel Group в Германии, InQueensland и InDaily в Австралии и Diarios Associados в Бразилии.