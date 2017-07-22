Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card
26 июня 2020, 09:25
Samsung объявила о запуске нового сервиса цифровых платежей Pay Card. Партнерами проекта стали британская финтех-компания Curve и Mastercard.
В основе нового сервиса использована платежная платформа, разработанная стартапом Curve. Он объединяет несколько платежных карт через прилагаемое мобильное приложение и позволяет пользователю осуществлять платежи и снятие средств с одной карты. Совершив транзакцию, можно «переключать банковскую карту, выбирая подходящую для каждой новой транзакции».
Сервис Samsung Pay Card продолжает развитие Curve. Новая услуга призвана помочь пользователям управлять и контролировать финансы, выступая в качестве основного персонального финансового мобильного центра с безопасным контролем своих расходов через смартфон. С помощью Curve Pay Card можно выполнять операции с банковскими картами и выбирать наиболее безопасный способ для осуществления платежей.
Samsung Pay Card выступает в роли платежного инструмента, гарантирующего повышенную безопасность. Она достигается за счет того, что выполнение всех операций производится только в защищенной среде.
Развитие партнерства с созданием сервиса Pay Card является для Samsung началом для вывода на европейский рынок своего платежного сервиса Samsung Pay. Эта услуга будет запущена в Великобритании в конце года, и Samsung планирует планомерно расширять ее поддержку в Европе.