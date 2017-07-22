РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card

26 июня 2020, 09:25


Samsung объявила о запуске нового сервиса цифровых платежей Pay Card. Партнерами проекта стали британская финтех-компания Curve и Mastercard.

В основе нового сервиса использована платежная платформа, разработанная стартапом Curve. Он объединяет несколько платежных карт через прилагаемое мобильное приложение и позволяет пользователю осуществлять платежи и снятие средств с одной карты. Совершив транзакцию, можно «переключать банковскую карту, выбирая подходящую для каждой новой транзакции».

Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card


Сервис Samsung Pay Card продолжает развитие Curve. Новая услуга призвана помочь пользователям управлять и контролировать финансы, выступая в качестве основного персонального финансового мобильного центра с безопасным контролем своих расходов через смартфон. С помощью Curve Pay Card можно выполнять операции с банковскими картами и выбирать наиболее безопасный способ для осуществления платежей.




Samsung Pay Card выступает в роли платежного инструмента, гарантирующего повышенную безопасность. Она достигается за счет того, что выполнение всех операций производится только в защищенной среде.

Развитие партнерства с созданием сервиса Pay Card является для Samsung началом для вывода на европейский рынок своего платежного сервиса Samsung Pay. Эта услуга будет запущена в Великобритании в конце года, и Samsung планирует планомерно расширять ее поддержку в Европе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News
  • Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail
  • ColorOS: внутри китайской мобильной ОС нет поддержки рекламной платформы в отличие от Android
  • Слухи: Apple может отказаться от iOS... ради iPhoneOS
  • Роскомнадзор решил разблокировать Telegram

    • следующая новость
    Слухи: Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx

    предыдущая новость
    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere
    Лучший SSD Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские?
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июня, 2020

    Новый датчик камеры от Samsung совмещает в себе две технологии съемки для лучшей производительности

    Слухи: Apple планирует представить два iPhone 12 с поддержкой 4G

    Lexar представила новый портативный накопитель

    Слухи: Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx

    Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card

    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

    OWC выпустила кейс для внешнего SSD с питанием от шины Thunderbolt 3

    Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook

    Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail

    25 июня, 2020

    Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию

    Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров

    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

    Intel показал лабораторные образцы будущих графических процессоров Xe

    Xiaomi представила мини-компьютер для офисной работы

    Драйверы ARM Mali GPU скоро будут обновляться через магазин приложений Google Play Store

    24 июня, 2020

    В США дети отзываются на имена голосовых помощников, а не на свои собственные

    Анонс Acer Swift 5: мощный портативный ноутбук

    LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента

    ССЫЛКИ