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Слухи: Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx

26 июня 2020, 12:09


В декабре 2018 года компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8cx для ноутбуков и гибридных планшетов, которые работают под управлением Windows. Этим набором микросхем уже оснащены некоторые устройства, такие как Lenovo Flex 5G и Samsung Galaxy Book S.

Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx


Сегодня же поступила информация, что Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx. Внутренний номер модели SC8180X связан с устройством Snapdragon 8cx. Издание утверждает, что номер модели SC8180XP, появившийся в базах данных импорта и экспорта, предполагает, что это может быть улучшенная версия Snapdragon 8cx. Неясно, означает ли буква " Р "в номере модели приставку "плюс".




Как утверждают инсайдеры, SC8180XP - это восьмиядерный чипсет с четырьмя ядрами Kryo 495 Gold (Cortex-A76), работающими на частоте 3,15 ГГц, и четырьмя ядрами Kryo 495 Silver (Cortex-A55), работающими на частоте 1,8 ГГц. Чипсет будет включать графику Adreno 680 на частоте 718 МГц, которая также доступна в Snapdragon 8cx. Неясно, есть ли какие-либо изменения в скорости GPU.

В октябре 2019 года Microsoft представила конвертируемый ПК Surface Pro X 2 в 1. Устройство оснащено немного улучшенной версией Snapdragon 8cx. Пользовательский чип был назван Microsoft SQ1, так как он был доступен исключительно на Surface Pro X. Ожидается, что Snapdragon 8cx Plus обеспечит более высокую производительность, чем Microsoft SQ1.



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