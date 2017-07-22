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Lexar представила новый портативный накопитель

26 июня 2020, 13:19


Lexar анонсировала портативный SSD Lexar SL200. Новинка устойчива к ударам и защищена от падений, вибрации, а также оснащена передовым решением для обеспечения безопасности с 256-битным шифрованием AES.

Lexar представила новый портативный накопитель


Lexar SL200 представлен в емкостях на 512 ГБ и 1 ТБ. Скорость чтения этого накопителя составляет до 550 МБ/c, а скорость записи - до 400 МБ/c. Его легко подключить к вашей системе с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C to USB Type-C или USB Type-C to Type-A.




Как отмечает производитель, новинка прошла все необходимые испытания в лабораториях качества Lexar, которые оснащены более чем 1100 цифровыми устройствами, проводящими анализ производительности, надежности и качества SSD.

Lexar представила новый портативный накопитель


Все конструкции изделий Lexar проходят обширные испытания в лабораториях качества Lexar, оснащенных более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы обеспечить производительность, качество, совместимость и надежность.

Lexar представила новый портативный накопитель


Цена SSD Lexar SL200 на 512 ГБ составляет 90$ (6200 руб.), а накопитель емкостью 1 ТБ обойдется в 160$ (11 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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