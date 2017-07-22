Lexar анонсировала портативный SSD Lexar SL200. Новинка устойчива к ударам и защищена от падений, вибрации, а также оснащена передовым решением для обеспечения безопасности с 256-битным шифрованием AES.
Lexar SL200 представлен в емкостях на 512 ГБ и 1 ТБ. Скорость чтения этого накопителя составляет до 550 МБ/c, а скорость записи - до 400 МБ/c. Его легко подключить к вашей системе с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C to USB Type-C или USB Type-C to Type-A.
Как отмечает производитель, новинка прошла все необходимые испытания в лабораториях качества Lexar, которые оснащены более чем 1100 цифровыми устройствами, проводящими анализ производительности, надежности и качества SSD.
Все конструкции изделий Lexar проходят обширные испытания в лабораториях качества Lexar, оснащенных более чем 1100 цифровыми устройствами, чтобы обеспечить производительность, качество, совместимость и надежность.
Цена SSD Lexar SL200 на 512 ГБ составляет 90$ (6200 руб.), а накопитель емкостью 1 ТБ обойдется в 160$ (11 000 руб.).
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