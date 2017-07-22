Слухи: Apple планирует представить два iPhone 12 с поддержкой 4G
26 июня 2020, 14:14
Последние слухи намекают на то, что Apple готовится представить две новых модели iPhone 12, которые будут поддерживать лишь сети 4G. Судя по всему, Apple таким образом хочет успеть собрать сливки пока распространение 5G в мире еще не стало нормой. При этом планы по выпуску 5G-смартфонов в компании никто не отменял.
По данным инсайдеров, новый новый iPhone с поддержкой LTE будет стоить $549 (38 000 руб.). Другая же модель с поддержкой связи пятого поколения получит премиальную комплектацию и обойдется в $649 (45 000 руб.). Модель 4G скорее всего получит ЖК-дисплей.
Если верить слухам, то Apple в 2020 году выпустит на рынок сразу шесть новых моделей iPhone 12, названия трех из которых уже известны - это iPhone 12, iPhone 12 Pro и Phone 12 Max. Такое разнообразие должно привлечь клиентов с самыми разными финансовыми возможностями, начиная от тех кто готов заплатить чуть больше пяти сотен долларов за новый iPhone и заканчивая теми, кто заплатить кругленькую сумму за премиальный телефон от Apple, оснащенный дисплеем с частотой обновления 120 Гц и датчиком LIDAR, который будет стоить свыше $1000 (70 000 руб.).
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