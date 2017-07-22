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Новый датчик камеры от Samsung совмещает в себе две технологии съемки для лучшей производительности

26 июня 2020, 14:45


Samsung представила свой новый 50-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL GN1 с пикселями 1,2 мкм. Что примечательно в этом датчике, так это то, что он сочетает в себе технологию Tetracell и Dual Pixel, чтобы улучшить производительность камеры.

Новый датчик камеры от Samsung


Новый датчик ISOCELL GN1, как отмечают в компании, очень полезен в условиях низкой освещенности, где он использует технологию биннинга пикселей 4:1 для резкого изображения с меньшим шумом. Кроме того, он также предлагает ультрабыстрый автофокус, который, по-видимому, так же хорош, как и те, которые можно найти в зеркальных камерах.



Быстрое время автофокусировки означает, что снимки могут быть сделаны быстрее, что достигается благодаря технологии двойного пикселя. Датчик ISOCELL GN1 от Samsung умудряется снять это с помощью алгоритмов, которые улучшают качество изображения. Примечательно, что южнокорейский технологический гигант заявил, что датчики с более высоким разрешением обычно используют пиксели размером 0,8 мкм, что меньше, чем у пикселей GN1. Другими словами, последний имеет преимущество в ночное время суток.



Кроме того, датчик Samsung GN1 также использует ISOCELL Plus, который использует барьеры для изоляции отдельных пикселей. Это позволяет микрообъективу пропускать больше света в фотодиоды пикселя, что, в свою очередь, улучшает точность цветопередачи и обеспечивает более точную цветопередачу.



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