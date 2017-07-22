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Blizzard рассказала об открытом мире Diablo 4

26 июня 2020, 15:45


Diablo 4 не выйдет в ближайшее время, но это не означает, что время от времени Blizzard не будет делиться деталями разработки игры. Именно это они и сделали, раскрыв дополнительную информацию о ряде игровых функций наряду с серией новых скриншотов.

Blizzard рассказала об открытом мире в Diablo 4


Для начала, подход к повествованию будет немного более современным, чтобы увеличить погружение. Например, кинематика будет сделана в режиме реального времени, что означает, что игрок сможет увидеть персонажа, одетого в экипировку с тем уровнем детализации, который выставлен в графических настройках. Заметные улучшения получат и NPC, которые будут более индивидуальны.




Blizzard также рассказала о некоторых новых элементах открытого мира, которые появятся в Diablo 4. Основной момент - это открытый мир Sanctuary. Таким образом, игрок может сосредоточиться как на основной сюжетной линии, так и исследовать игровые локации и выполнять сторонние миссии по пути сюжетной линии.

Blizzard рассказала об открытом мире в Diablo 4


В этом открытом мире будет доступно множество возможностей, с которыми игроки знакомы по другим известным RPG - это крафт, сторонние квесты и другие интересные события. Например, лагеря - это важные места, захваченные врагами, которые после очищения превращаются в дружественные аванпосты с NPC и маршрутными точками. Хотя в каждом лагере есть предыстория, большинство историй являются визуальными, и квесты не отправляют игрока прямо к ним. Например, один из лагерей в этой зоне был городом, пораженным проклятием, которое превратило жителей деревни в груды соли. Другой был склепом, где обитал дух, вселившийся в тела различных живых мертвецов, прыгающий от скелета к скелету пока вы не победите его.

Diablo 4 будет иметь общие мировые многопользовательские элементы, при этом не сворачивая на территорию MMO. Подземелья и ключевые сюжетные моменты всегда приватны - то есть доступны только игроку.

Blizzard рассказала об открытом мире в Diablo 4


Находясь в дороге, игрок также будет сталкиваться и с другими геймерами, а затем по мере прохождения сюжета отправится в место, где происходит мировое событие, где повстречает высокую концентрацию других игроков, пытающихся защититься от нападения Орды каннибалов или попытаться уничтожить Ашаву, демонического мирового босса.

Кроме того, для выполнения каких-либо миссий, где лучше подойдет коллективная игра, одиночке не обязательно нужно будет присоединяться в какой-либо группе. Как отмечают в компании, мир Diablo 4 выглядит очень живым и динамичным, но при этом никак не ставит под угрозу сам дух Diablo. Для игроков, которые очень хотят повеселиться в борьбе с приспешниками ада, у разработчиков есть особенные инструменты.



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