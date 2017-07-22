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Huawei строит в Кембридже исследовательский центр за 1,25 миллиарда долларов

26 июня 2020, 16:17


Huawei на этой неделе получила одобрение на строительство своего нового исследовательского центра в Великобритании. При этом на китайскую компанию продолжает оказываться давление со стороны властей США, что влечет за собой и негативное отношение европейских стран.

Huawei строит в Кембридже исследовательский центр


Исследовательский центр стоимостью $1,25 млрд, о котором идет речь, будет построен в Кембридже и станет международной штаб-квартирой волоконно-оптического бизнеса Huawei. Эта новая фирма, как говорят в Huawei, создаст сотни рабочих мест в регионе. Вопрос в том, оправданы ли столь серьезные инвестиции в столь неспокойное для китайского гиганта время.




Хотя Huawei получила зеленый свет на развитие сети 5G в регионе, ее рыночная доля была ограничена непрофильными областями. Тем не менее, пристальное внимание, поднятое в парламенте, привело к тому, что нынешний премьер-министр объявил о полном отказе от телекоммуникационного оборудования Huawei к 2023 году. Этот факт вкупе с растущим давлением со стороны правительства США также осложнил усилия Huawei по экспансии в регионе и Европе в целом.

Новый объект принесет сотни новых рабочих мест, что естественно благотворно отразится на экономике Великобритании, которая сильно пострадала от эпидемии коронавируса. Страна страдает от безработицы, причем давление возрастает из-за того, что миллионы людей пользуются государственными пособиями. По словам вице-президента Huawei Виктора Чжана, новый объект должен помочь закрепить лидирующие позиции Великобритании в оптоэлектронике и продвигать британские технологии в глобальном масштабе.



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