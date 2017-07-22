РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Western Digital представила новые накопители и платформу хранения данных

26 июня 2020, 20:43


Western Digital представила новые решения, в основе которых лежат накопители Ultrastar с поддержкой протокола NVMe, дополненные технологией NVMe-oF. Эти решения призваны стать надежным фундаментом для создания следующего поколения инфраструктуры ЦОД.

Western Digital представила новые накопители


Объединяя новые двухпортовые SSD-накопители Ultrastar DC SN840 с поддержкой NVMe и собственные контроллеры RapidFlex с поддержкой NVMe-oF, компания представляет новое решение - платформу хранения OpenFlex Data24 NVMe-oF. Эта новая дисковая полка JBOF (Just a Bunch of Flash - просто пачка флеш-дисков) позволяет использовать все преимущества NVMe с несколькими хостами, соединенными по Ethernet-сети с малой задержкой.




Платформа OpenFlex Data24 поддерживает до 24 NVMe SSD-накопителей Ultrastar DC SN840 с функцией горячей замены и общий объем хранения до 368 Тбайт в компактном форм-факторе 2U. Это решение идеально подходит для расширения серверного хранилища и горизонтального масштабирования программно-определяемых СХД. В комплексное решение также входят новые фирменные контроллеры RapidFlex с функцией удаленного доступа к памяти (RDMA) и поддержкой NVMe-oF, обеспечивающие непревзойденное качество сетевого подключения и крайне низкое энергопотребление и поддерживающие подключение к системе OpenFlex Data24 одновременно до шести хостов напрямую к 100-гигабитному Ethernet без внешнего коммутатора. Контроллеры RapidFlex дают задержку меньше 500 наносекунд для расчетной производительности платформы до 13M IOPS/70 Гбайт/сек при добавлении к OpenFlex Data24 до шести сетевых адаптеров.

Western Digital представила новые накопители


Кроме того, компания также представила новый NVMe SSD Ultrastar DC SN840 Gen3.1. Это уже третье поколение накопителей, которое отличается вертикально интегрированным контроллером NVMe собственного производства, собственным микрокодом и 96-слойной флеш-памятью 3D TLC NAND.

Созданный специально для корпоративных клиентов новый NVMe SSD-накопитель Ultrastar выдает конкурентоспособную производительность до 780K/250K IOPS случайных операций чтения-записи и поддерживает объем до 15,36 Тбайт в готовом к работе форм-факторе U.2 15 мм, давая компаниям возможность без каких-либо проблем перейти с SATA и SAS на NVMe.

Поскольку речь идет о корпоративном решении, оно обладает полным набором соответствующих характеристик, в частности ресурсами 1 и 3 DW/D, полной защитой от потери питания и шифрованием TCG.

Поставки NVMe SSD-накопителей Ultrastar DC SN840 начнутся в следующем месяце, а поставки платформы хранения OpenFlex Data24 NVMe-oF с пятилетней ограниченной гарантией запланированы на осень этого года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Lexar представила новый портативный накопитель
  • OWC выпустила кейс для внешнего SSD с питанием от шины Thunderbolt 3
  • LaCie представил два сетевых хранилища для студий по производству видеоконтента
  • TeamGpoup и ASUS TUF Gaming Alliance представили два SSD для геймеров
  • Synology анонсировала идеальное персональное NAS-хранилище DS220+ для начинающих

    • следующая новость
    Анонс Xerox Duplex Combo Scanner: портативный сканер с функцией улучшения изображения

    предыдущая новость
    В Steam стартовала грандиозная распродажа игр

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere
    Лучший SSD Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские?
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июня, 2020

    OPPO запатентовала новые TWS-наушники

    Анонс Xerox Duplex Combo Scanner: портативный сканер с функцией улучшения изображения

    Western Digital представила новые накопители и платформу хранения данных

    В Steam стартовала грандиозная распродажа игр

    Huawei строит в Кембридже исследовательский центр за 1,25 миллиарда долларов

    Blizzard рассказала об открытом мире Diablo 4

    Новый датчик камеры от Samsung совмещает в себе две технологии съемки для лучшей производительности

    Слухи: Apple планирует представить два iPhone 12 с поддержкой 4G

    Lexar представила новый портативный накопитель

    Слухи: Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx

    Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card

    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

    OWC выпустила кейс для внешнего SSD с питанием от шины Thunderbolt 3

    Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook

    Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail

    25 июня, 2020

    Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию

    Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров

    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

    ССЫЛКИ