Western Digital представила новые накопители и платформу хранения данных
26 июня 2020, 20:43
Western Digital представила новые решения, в основе которых лежат накопители Ultrastar с поддержкой протокола NVMe, дополненные технологией NVMe-oF. Эти решения призваны стать надежным фундаментом для создания следующего поколения инфраструктуры ЦОД.
Объединяя новые двухпортовые SSD-накопители Ultrastar DC SN840 с поддержкой NVMe и собственные контроллеры RapidFlex с поддержкой NVMe-oF, компания представляет новое решение - платформу хранения OpenFlex Data24 NVMe-oF. Эта новая дисковая полка JBOF (Just a Bunch of Flash - просто пачка флеш-дисков) позволяет использовать все преимущества NVMe с несколькими хостами, соединенными по Ethernet-сети с малой задержкой.
Платформа OpenFlex Data24 поддерживает до 24 NVMe SSD-накопителей Ultrastar DC SN840 с функцией горячей замены и общий объем хранения до 368 Тбайт в компактном форм-факторе 2U. Это решение идеально подходит для расширения серверного хранилища и горизонтального масштабирования программно-определяемых СХД. В комплексное решение также входят новые фирменные контроллеры RapidFlex с функцией удаленного доступа к памяти (RDMA) и поддержкой NVMe-oF, обеспечивающие непревзойденное качество сетевого подключения и крайне низкое энергопотребление и поддерживающие подключение к системе OpenFlex Data24 одновременно до шести хостов напрямую к 100-гигабитному Ethernet без внешнего коммутатора. Контроллеры RapidFlex дают задержку меньше 500 наносекунд для расчетной производительности платформы до 13M IOPS/70 Гбайт/сек при добавлении к OpenFlex Data24 до шести сетевых адаптеров.
Кроме того, компания также представила новый NVMe SSD Ultrastar DC SN840 Gen3.1. Это уже третье поколение накопителей, которое отличается вертикально интегрированным контроллером NVMe собственного производства, собственным микрокодом и 96-слойной флеш-памятью 3D TLC NAND.
Созданный специально для корпоративных клиентов новый NVMe SSD-накопитель Ultrastar выдает конкурентоспособную производительность до 780K/250K IOPS случайных операций чтения-записи и поддерживает объем до 15,36 Тбайт в готовом к работе форм-факторе U.2 15 мм, давая компаниям возможность без каких-либо проблем перейти с SATA и SAS на NVMe.
Поскольку речь идет о корпоративном решении, оно обладает полным набором соответствующих характеристик, в частности ресурсами 1 и 3 DW/D, полной защитой от потери питания и шифрованием TCG.
Поставки NVMe SSD-накопителей Ultrastar DC SN840 начнутся в следующем месяце, а поставки платформы хранения OpenFlex Data24 NVMe-oF с пятилетней ограниченной гарантией запланированы на осень этого года.
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