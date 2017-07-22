РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Xerox Duplex Combo Scanner: портативный сканер с функцией улучшения изображения

26 июня 2020, 21:29


Xerox уже давно стала именем нарицательным, по крайней мере в России. Компания продолжает выпускать свой продукты и очередная новинка бренда - это компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner - один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы.

Анонс Xerox Duplex Combo Scanner


Xerox Duplex Combo Scanner совмещает в себе преимущества планшетного сканера и сканера с автоподатчиком. Он работает со скоростью до 25 страниц (50 изображений) в минуту, что позволяет оперативно оцифровывать документы, не приобретая дорогое и громоздкое устройство. Благодаря максимальной нагрузке 1500 страниц в день Xerox Duplex Combo Scanner хорошо подойдёт для небольших офисов, торговых, банковских, правительственных, финансовых, медицинских и других организаций.




Новинка поддерживает бумажные носители, визитки, паспорта фото, книги и даже пластиковые карты. В автоподатчик устройства можно загружать листы формата от 76 x 150 мм до 216 x 2997 мм с плотностью от 60 до 105 г/м2. Все результаты оцифровки можно автоматически загружать в облако.

Анонс Xerox Duplex Combo Scanne


Xerox Duplex Combo Scanner имеет на борту технологию Visioneer OneTouch, благодаря которой можно заранее задать до девяти сценариев и активировать их в один клик. Помимо этого, сканер оснащен технологией улучшения изображения Visioneer Acuity, которая заметно повышает качество отсканированных документов и позволяет сохранить их в формате PDF. В свою очередь, решение ABBYY FineReader Sprint максимально точно распознаёт текст на 179 языках, сохраняя его форматирование.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:


  • В США дети отзываются на имена голосовых помощников, а не на свои собственныев
  • Анонс Xiaomi Mi Rabbit Children's Watch 4C 4G: умные часы с защитой от влаги и голосовым помощником
  • Apple нашла решение проблемы перегрева беспроводной зарядки AirPower, отложенной год назад
  • Samsung Galaxy Watch Active 2 получили функцию мониторинга артериального давления
  • Лучший «друг» автомобилиста Amazon Echo Auto теперь доступен в Великобритании, Испании, Италии и Германии

    • следующая новость
    OPPO запатентовала новые TWS-наушники

    предыдущая новость
    Western Digital представила новые накопители и платформу хранения данных

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Всё, что мы знаем об Nvidia RTX 3080 и Ampere
    Лучший SSD Лучший монитор Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Какие видеокарты лучше: референсные или партнёрские?
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июня, 2020

    OPPO запатентовала новые TWS-наушники

    Анонс Xerox Duplex Combo Scanner: портативный сканер с функцией улучшения изображения

    Western Digital представила новые накопители и платформу хранения данных

    В Steam стартовала грандиозная распродажа игр

    Huawei строит в Кембридже исследовательский центр за 1,25 миллиарда долларов

    Blizzard рассказала об открытом мире Diablo 4

    Новый датчик камеры от Samsung совмещает в себе две технологии съемки для лучшей производительности

    Слухи: Apple планирует представить два iPhone 12 с поддержкой 4G

    Lexar представила новый портативный накопитель

    Слухи: Qualcomm работает над улучшенной версией Snapdragon 8cx

    Samsung запустила в Европе сервис цифровых платежей Pay Card

    Google будет платить издателям за публикации новостей в сервисе Google News

    OWC выпустила кейс для внешнего SSD с питанием от шины Thunderbolt 3

    Apple получила патент на выдвижную клавиатуру для MacBook

    Slack создал платформу делового общения Slack Connect взамен E-mail

    25 июня, 2020

    Дэвид Бекхэм основал киберспортивную академию

    Xiaomi нашла способ улучшить камеру смартфона без увеличения количества сенсоров

    В Тайване 72-летний фанат Pokemon Go использует для игры одновременно 64 смартфона

    Анонс Minisforum DeskMini DMAF5: мощный мини-компьютер на процессоре AMD Ryzen 5 3550H

    Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 5G просочились в сеть

    ССЫЛКИ