Анонс Xerox Duplex Combo Scanner: портативный сканер с функцией улучшения изображения
26 июня 2020, 21:29
Xerox уже давно стала именем нарицательным, по крайней мере в России. Компания продолжает выпускать свой продукты и очередная новинка бренда - это компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner - один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы.
Xerox Duplex Combo Scanner совмещает в себе преимущества планшетного сканера и сканера с автоподатчиком. Он работает со скоростью до 25 страниц (50 изображений) в минуту, что позволяет оперативно оцифровывать документы, не приобретая дорогое и громоздкое устройство. Благодаря максимальной нагрузке 1500 страниц в день Xerox Duplex Combo Scanner хорошо подойдёт для небольших офисов, торговых, банковских, правительственных, финансовых, медицинских и других организаций.
Новинка поддерживает бумажные носители, визитки, паспорта фото, книги и даже пластиковые карты. В автоподатчик устройства можно загружать листы формата от 76 x 150 мм до 216 x 2997 мм с плотностью от 60 до 105 г/м2. Все результаты оцифровки можно автоматически загружать в облако.
Xerox Duplex Combo Scanner имеет на борту технологию Visioneer OneTouch, благодаря которой можно заранее задать до девяти сценариев и активировать их в один клик. Помимо этого, сканер оснащен технологией улучшения изображения Visioneer Acuity, которая заметно повышает качество отсканированных документов и позволяет сохранить их в формате PDF. В свою очередь, решение ABBYY FineReader Sprint максимально точно распознаёт текст на 179 языках, сохраняя его форматирование.
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