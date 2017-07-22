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OPPO запатентовала новые TWS-наушники

26 июня 2020, 22:00


OPPO представила свои первые беспроводные наушники - Enco Free в декабре прошлого года. С тех пор компания выпустила еще несколько моделей беспроводных наушников в попытке откусить себе долю рынка. На днях в китайском патентнов ведомстве была зарегистрирована еще одна заявка от бренда, где представлена новая модель TWS-наушников.

OPPO запатентовала новые TWS-наушники


Эта модель будет вставляться непосредственно в ушную раковину, как и предыдущие наушники Enco W51 TWS. Главная отличительная особенность между этими двумя моделям в том, что новинка имеет короткий стержень, в то время как стержень Enco W51 более длинный. Задняя часть наушников, по-видимому, имеет небольшую кривизну. Он также имеет кольцо и вырез, скорее всего, для шумоподавления.



В списке не представлены детали спецификаций наушников, но ожидается, что эта модель будет иметь глубокие басы и активное шумоподавление, поскольку это уже становится стандартом. На борту также будет Bluetooth 5.0 и чувствительный микрофон, а сами наушники, вероятно, будут защищены от влаги.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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