OPPO представила свои первые беспроводные наушники - Enco Free в декабре прошлого года. С тех пор компания выпустила еще несколько моделей беспроводных наушников в попытке откусить себе долю рынка. На днях в китайском патентнов ведомстве была зарегистрирована еще одна заявка от бренда, где представлена новая модель TWS-наушников.
Эта модель будет вставляться непосредственно в ушную раковину, как и предыдущие наушники Enco W51 TWS. Главная отличительная особенность между этими двумя моделям в том, что новинка имеет короткий стержень, в то время как стержень Enco W51 более длинный. Задняя часть наушников, по-видимому, имеет небольшую кривизну. Он также имеет кольцо и вырез, скорее всего, для шумоподавления.
В списке не представлены детали спецификаций наушников, но ожидается, что эта модель будет иметь глубокие басы и активное шумоподавление, поскольку это уже становится стандартом. На борту также будет Bluetooth 5.0 и чувствительный микрофон, а сами наушники, вероятно, будут защищены от влаги.
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