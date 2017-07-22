Цель «25x20» достигнута: AMD подтвердила 31,7-кратный рост энергоэффективности своих мобильных процессоров
29 июня 2020, 08:12
Компания AMD сообщает о достижении цели «25x20», поставленной шесть лет назад. Она связана с обязательством, данным AMD в 2014 году, обеспечить 25-кратный рост энергоэффективности выпускаемых мобильных процессоров к 2020 году. Реальный результат AMD оказался выше: обеспечен 31,7-кратный рост.
В 2014 году AMD поставила амбициозную цель увеличить энергоэффективность выпускаемых мобильных процессоров к 2020 году как минимум в 25 раз. Этого планировалось достичь путем развития технологий и наращивания на одном процессорном кристалле вычислительных и графических мощностей. «Секретом» роста энергоэффективности, как ясно сегодня, было прежде всего использование системы объединенных процессорных ядер на одной подложке.
По результатам на 2020 год AMD с легкостью превзошла поставленную цель. Как утверждает AMD, процессор AMD Ryzen 7 4800H превзошел в 31,7 раз начальные показатели энергоэффективности, принятые как отправная точка в 2014 году.
AMD не публиковала конкретных сравнительных тестов, а просто указала, что такой вывод был сделан в ходе проведенного 15 апреля тестирования. В нем приняли участие чипы AMD FX-7600P. Для подтверждения закономерности результата принимались во внимание также многочисленные тесты, проведенные ранее с процессорами, включая AMD FX-8800P, AMD FX-9830P, AMD Ryzen 7 2700U, AMD Ryzen 7 2800H, AMD Ryzen 7 3750H и AMD Ryzen 7 4800H.
В качестве эталонных тестов для подтверждения цели «25x20» использовались Energy Star версия 6.1, а также 3DMark 2011 P-Score и Cinebench R15 nT.
Диаграмма, показывающая достижение AMD цели «25x20» по энергоэффективности. (Источник: AMD)
Как отметил Кевин Кревелл, главный аналитик TIRIAS Research, «достижение цели «25x20» потребовало от AMD внесения серьезных изменений в архитектуру, дизайн и программное обеспечение своих продуктов. Этот результат не связан исключительно с достижениями в области развития кремниевых технологий».
Со своей стороны, в AMD отметили, что за период с 2014 по 2020 годы благодаря совершенствованию технологии размещения системы на одном кристалле и развитию механизмов управления энергопотреблением удалось сократить среднее время выполнения вычислительных задач для «конкретных приложений» на 80%. Отмечается, что рост вычислительной мощности был достигнут при одновременном сокращении энергопотребления на 84%.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".