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Уже в этом году Apple выпустит 10,8-дюймовый iPad

29 июня 2020, 09:07


Apple всегда окружает множество слухов, поклонники бренда с нетерпением ждут новых продуктов, а инсайдеры подогревают интерес, сливая в сеть обрывки информации, которая нередко оказывается достоверной. Теперь же в интернете появилась еще одна свежая инфа от известного инсайдера, чьи сливы в сеть касательно Apple часто оказывались пророческими.

Уже в этом году Apple выпустит 10,8-дюймовый iPad


По словам Мин-Чи Куо, уже в этом году Apple представит 10,8-дюймовую версию iPad. Она должна появиться на рынке во второй половине текущего года. А вот новый 8,5-дюймовый iPad поклонники увидят лишь в следующем году. Скорее всего эта модель станет частью линейки iPad Mini. Остается выяснить, является ли 10,8-дюймовая версия частью линейки iPad или линейки iPad Air.




Кроме того, по словам инсайдера, недавно выпущенный зарядник Apple мощностью 20 Вт, будет включаться в коробку каждого из этих устройств. Это интересно, учитывая сообщения, намекающие на то, что Apple может перестать комплектовать свои смартфоны наушниками и адаптерами питания, а значит приобретать из придется отдельно.

Apple, как ожидается, выпустит четыре модели линейки iPhone 12 - две модели высокого класса с 6,7-дюймовым и 6,1-дюймовыми дисплеями и две стандартные и бюджетные модели с 5,7-дюймовым и 6,1-дюймовым дисплеем. Наряду с моделями 5G, компания также, как ожидается, запустит два 4G-смартфона со стартовой ценой $549 (38 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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