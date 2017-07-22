В этом году флагманские смартфоны, работающие на чипсете Snapdragon 865, продаются гораздо дороже, чем их предшественники, и одним из ключевых факторов этого является цена чипсета. Новые сообщения из Южной Кореи говорят о том, что в следующем году рост стоимости флагманских смартфонов продолжится.
По данным корейских СМИ, цена преемника Snapdragon 865 будет на уровне $250 (17 000 руб.). Об этом сообщается со ссылкой на внутренние документы компании Xiaomi. Цена включает в себя процессор и модем Snapdragon X60 5G.
Источник сообщает, что в Xiaomi ведутся переговоры о цене их будущих флагманов.
В настоящее время Snapdragon 865 поставляется производителям по цене от $150 (10 000 руб.) до $160 (11 000 руб.). Это означает, что Snapdragon 875 примерно на $100 (7000 руб.) дороже предшественника. Новый флагманский чипсет получит процессорное ядро Cortex-X1, которое имеет на 30% лучшую производительность, чем Cortex-A77.
Xiaomi в настоящее время предлагает некоторые из самых дешевых флагманских телефонов под своим суббрендом Redmi. Есть надежда, что компания будет пытаться удерживать цены на свои смартфоны на прежнем уровне, но поклонникам бренда все же нужно подготовиться к тому, что в следующем году им придется заплатить несколько больше.
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